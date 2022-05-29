本轮疫情使上海就业形势面临严峻挑战，《上海市加快经济恢复和重振行动方案》中在稳就业方面提出哪些有针对性政策措施？

在5月29日下午召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市人力资源社会保障局副局长费予清介绍，就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。根据《行动方案》，围绕稳就业，人社部门将采取一系列政策措施。

第一方面，加大援企纾困力度，帮助市场主体稳岗留工。稳岗补贴和职业培训方面：对餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展等受疫情影响严重的7类行业中不裁员少减员的企业，发放一次性稳岗补贴。补贴标准按照企业参保人数每人600元计算，一个企业补贴上限300万元。职业培训方面，帮助企业以训稳岗，通过多安排一些培训来稳住岗位，特别是加大线上培训补贴力度，对用人单位组织开展与主营业务相关的线上培训，按照每人每次600元的标准予以补贴，补贴频次有家，从原来的1次增加到3次。在社会保障缴费方面:一是继续执行降低失业保险和工伤保险费率政策，相关文件已在4月底发布。

二是对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业阶段性缓缴企业社会保险费单位缴纳部分。缓缴险种从国家规定的养老保险、失业保险、工伤保险，扩大到医疗保险。其中，养老、医疗保险费缓缴期限至2022年底；失业保险、工伤保险费缓缴期限最长1年，就是说可以缓缴到明年3月份。此外，对符合条件的其他特困行业和受疫情影响严重生产经营困难的中小微企业、个体工商户，我市也将按照国家规定实施社会保险费缓缴政策，整个缓缴范围和力度还会进一步加大。

此外，为了支持企业发展，人社部门还将积极落实各类人才计划和政策，优化人才落户和居转户条件，加大海外人才引进力度。

第二方面，我们将精准发力，着力帮助重点群体就业。今年，我们还会把高校毕业生作为促进就业工作的重中之重。鼓励国有企业、机关事业单位在招聘时向高校毕业生做重点倾斜。支持中小微企业吸纳高校毕业生，只要吸纳了就按规定予以一定补贴。进一步发挥就业见习政策的作用，增强高校毕业生就业能力。加大院校毕业学年学生技能提升支持力度，2022届院校毕业生在年底前回学校参加技能等级认定只要拿到证书的，均可给予相应补贴。

同时，对招录在本市登记失业3个月及以上人员或招录本市2022届高校毕业生的用人单位，上海市会按照每人2000元的标准，给予一次性吸纳就业补贴。 此外，人社部门还将会同市区相关部门，多渠道挖掘就业潜力，开发社区公益性岗位，加大对就业困难群体的托底就业安置力度，落实好各项补贴政策。

第三方面，多措并举，全面提升公共就业服务质量。我们将对重点企业实施“一对一”专员服务机制，帮助企业解决员工招聘、用工调剂、技能培训、劳动关系等方面的问题，助力企业更快复工复产。支持用人单位采用共享员工的模式，解决短期就业结构性矛盾；鼓励企业与职工协商弹性工作制，稳定就业岗位。碰到事情大家多商量，稳住岗位还是第一位的，优化线上、线下服务举措，着力依托公共招聘新平台等服务载体，努力为用人单位和求职者提供精准的就业服务。（曹玲娟）

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