天舟二号作为中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，是我国空间站货物运输系统的第一次应用性飞行，为空间站在轨建造和运营管理积累了经验。今天 ，在天舟二号成功发射一周年之际，让我们一同回顾此次任务的精彩瞬间。

发射，一飞冲天

2021年5月29日20时55分，天舟二号货运飞船搭乘长征七号遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射，约604秒后，飞船与火箭成功分离，精确进入预定轨道，21时17分，太阳能帆板两翼顺利展开工作，发射取得圆满成功。

对接，“浪漫之吻”

2021年5月30日5时01分，天舟二号货运飞船采用自主快速交会对接模式精准对接于天和核心舱后向端口，首次以“空间站组合体”姿态在轨飞行。

拆包，快递来了！

2021年6月17日，神舟十二号载人飞船发射入轨，成功对接于天和核心舱前向端口，与此前对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱（船）组合体。聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员进入天舟二号“拆快递”，并对天舟二号搭载物资进行转运。

绕飞，“太空掉头”

2021年9月18日10时25分，天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离，并绕飞至前向端口完成自动交会对接，准备迎接天舟三号、神舟十三号的来访。

聚首，天舟相遇

2021年9月20日22时08分，天舟三号货运飞船采用自主快速交会对接模式，成功对接于空间站天和核心舱后向端口。“天舟家族”两兄弟太空相聚。

转位，试验成功

2022年1月6日6时59分，经过约47分钟的跨系统密切协同，空间站机械臂转位货运飞船试验取得圆满成功，这是我国首次利用空间站机械臂操作大型在轨飞行器进行转位试验。此次试验，初步检验了利用机械臂操作空间站舱段转位的可行性和有效性，验证了空间站舱段转位技术和机械臂大负载操控技术，为后续空间站在轨组装建造积累了经验。

对接，手控遥操作

2022年1月8日上午，天舟二号从天和核心舱节点舱前向端口分离，神舟十三号航天员乘组通过手控遥操作方式，圆满完成天舟二号与空间站组合体交会对接试验，初步验证了空间站与来访飞行器手控遥操作系统的功能、性能以及天地间协同工作程序的合理性，为各系统之间的天地配合协同进行了全面验证。

撤离，再会天舟

2022年3月27日15时59分，天舟二号货运飞船完成空间站组合体阶段全部既定任务后撤离空间站核心舱组合体。在撤离后，天舟二号充分利用飞船推进剂余量，成功实施了货运飞船与空间站2小时快速交会试验，验证了快速交会技术。

再入！完成使命

2022年3月31日18时40分，天舟二号受控再入大气层，完成了此次飞行任务的全部使命。飞船绝大部分器件被烧蚀销毁，少量残骸落入南太平洋预定安全海域。

星河如梦，舟行万里。

在天舟二号发射一周年之际，祝愿“天舟家族”再创佳绩！

未来，天舟系列货运飞船将作为空间站货物和补给运输平台，持续为载人航天飞行任务保驾护航。

中国载人航天，加油！

来源：中国载人航天

(责编：胡永秋、杨光宇)