人民网北京5月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，为全面贯彻中央稳住经济大盘部署要求，进一步适应旅客出行需要，根据疫情防控最新情况，铁路部门决定自2022年6月1日起，将铁路客票预售期调整为15天（含当天）。

同时，根据客流回暖趋势，铁路部门精准实施“一日一图”，在严格落实疫情防控措施的基础上，动态灵活安排运力，适时加开旅客列车，相关车票实时发售。

铁路部门提示，请广大旅客朋友及时关注铁路12306网站、客户端、微信和车站公告。

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