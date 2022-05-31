陈通

习近平总书记指出，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系我国社会主义现代化建设全局。计量作为创造质量和控制质量的重要物质手段，在支撑、推动高质量发展中扮演着越来越重要的角色。计量发展水平，日益成为一个国家、一座城市核心竞争力的重要标志。

当好排头兵先行者 计量支撑高质量发展的基础更加坚实

上海市委、市政府高度重视计量工作，以改革开放排头兵、创新发展先行者的担当，不断推动计量事业向前发展。我们认识到，要建设与超大城市治理相匹配的计量支撑体系，必须解决大数据时代的计量准确问题，必须突破高新技术的量传溯源瓶颈，必须提升计量对民生安全和社会管理的保障能力，必须构建政府领导、部门支撑、行业自律、专业引领、全社会共同参与的“大计量”工作格局。

改革开放特别是党的十八大以来，上海计量工作实现了跨越式发展。截至2021年，上海建有国家计量基准2项、华东地区社会公用计量标准装置171项、其他各级计量标准装置1600余项，获批国家标准物质878项，制定上海市地方计量技术规范19项，拥有一、二级注册计量师978人；设立华东国家计量测试中心等法定计量技术机构23家，培育各类计量校准机构150余家，建立海洋、铁路、船舶等6个专业领域的国家计量（分）站；全国压力、环境化学、智能网联汽车专业计量技术委员会和国际法制计量组织血压计分技术委员会秘书处也相继落户上海。

争做创新者实干家 服务城市经济社会发展更加积极

深化改革，持续优化营商环境。在计量领域打出“放管服”改革组合拳，取消计量校准实验室资质认定审批，率先在全国开展计量器具型式批准告知承诺试点，在全国首家承接国家市场监督管理总局下放的进口计量器具型式批准和一级注册计量师审批权，实现“家门口”办证更快速、更便捷，进一步放活市场主体。

技术攻关，主动服务科创中心建设。加强自主核心测量技术项目研究和科技攻关，全力推动国际科技合作重点项目“国际人类表型组计划”研究，初步建立了各领域人类表型计量标准。由上海研制的空间冷原子钟成功搭载“天宫二号”进入太空，大飞机三鸟联验平台实现对C919客机传感器在线校准，国家重大科学仪器设备开发专项“跨尺度微纳米测量仪的开发和应用”加速成果产业化。全力建设国家时间频率计量中心上海实验室，开展光纤时间频率传递技术和多路径授时方法研究，实现金融、医疗领域示范应用。

优化服务，赋能产业高质量发展。聚焦战略性新兴产业发展面临的计量测试“卡脖子”问题，推动实施“面向飞机制造的大尺寸测量及溯源技术研究”“硅基MEMS高深宽比三维结构的干涉显微无损测量技术”等国家和本市重点研发计划，助力解决大飞机、集成电路等产业领域计量测试难题。联合东华理工大学、中广核铀业发展公司共建“铀矿在线测量技术联合实验室”，建立核电仪器仪表、商用飞机、智能网联汽车、民用航空发动机等国家产业计量测试中心，连续举办两届全国产业计量大会（上海），激发产业发展新动能。

创新治理，提高城市精细化管理水平。首创电能表状态延期监管模式，被纳入国家强检新目录，推动568万台到期电能表“延迟退休”4年，减少电子垃圾1000余吨。建设全国首个“网联出租汽车计价器电子封印系统”，对全市3万辆出租车实现远程调价，赋能行业改革、打造“智慧交通”。在全国首创诚信计量示范创建工作，指导51个商圈、街镇参与创建，指导眼镜制配、生鲜电商、医疗机构等六大商业服务业开展诚信计量建设，诚信经营环境不断净化。

强化合作，服务国家战略实施。推动长三角29家产业计量测试中心全体入驻“产业计量云”平台，发布长三角产业计量合作倡议和4项“沪苏浙皖”计量技术规范，牵头实施长三角计量职业能力提升行动，相关项目被中华全国总工会推荐为全国引领性劳动和技能竞赛。服务“一带一路”，上海计量技术机构远赴越南、沙特、泰国、马来西亚等国为当地光伏、高电压装备、智能电表等项目提供技术服务。

勇立潮头、敢为人先 计量引领助推高质量发展将更加有力

对标《计量发展规划（2021─2035年）》工作目标和上海发展需求，上海计量将以勇立潮头、敢为人先的精神，努力在科学计量新发现、服务产业新方向、绿色发展新理念、社会治理新模式上持续用力，实现接续突破。

一是发挥科技创新策源的计量牵引作用，努力提供高水平技术供给。科技要发展，计量须先行。当前，上海正把创新放在国家现代化建设全局核心地位，深入推进全球科创中心建设。我们将主动应对“计量单位量子化”和“量传溯源扁平化”变革，围绕量子计量、生命健康、气候变化、食品安全等基础研究领域，加快研究建立华东大区原子时标标准等新一代计量基标准和标准物质，努力实现更多“从0到1”的突破，填补量传溯源空白。继续推进人类表型组科学计划等重大科研项目，拓展覆盖分子、细胞、影像和功能表型组学的先进测量能力。加强碳计量标准物质研制，开展碳排放精准计量等方面研究。着力疏通计量科技研究和产业化双向链接的快车道，发挥标准、认证、检验检测综合作用，实现科研成果由样品试验到产品应用的有效转化。

二是发挥高端产业引领的计量赋能作用，全力提升产业核心竞争力。计量是工业生产的“眼睛”和“神经”。上海市“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，要主动顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等关键领域，加快形成高端产业集群。我们将着眼三大先导产业和六大重点产业，布局一批国家产业计量测试中心、国家重点实验室和重大计量基础设施，在关键核心技术攻关和产业链供应链安全中更好发挥计量作用。将健全重点产业全产业链量传溯源体系，面向智能制造、能源资源、安全监测等重点领域开展智能仪表、高端计量测试设备和关键核心部件研制，打造上海仪器仪表特色产业园区。将集中力量解决制约产业向上突破的“测不了、测不全、测不准、测不快”难题，构建符合上海特点的现代先进测量体系。在生物医药领域，通过建设生物学计量体系、医药及医药工程测试体系、生物医学影像计量测试体系和计量检测技术保障平台，更好支撑创新药品和高端医疗设备研发制造。

三是发挥高效能治理的计量保障作用，着力推进人民城市建设。上海是我国最大的经济中心城市，也是拥有近2500万常住人口的超大城市。我们将坚持系统观念，将计量嵌入城市精细化管理，注重一般监管与重点治理相结合，加强对可燃气体报警器，雷达测速仪等重点计量器具风险排查，提升预测预警预防各类风险能力，提高社会治理智能化、专业化水平。推动计量数字化转型，紧扣政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”建设，持续推动上海市计量器具公共服务平台、上海市能耗数据在线监测系统迭代升级，努力保障全社会测量数据溯源性、可信度和安全性。探索计量数据与交通、电力、燃气、水务等跨行业、跨领域融合、共享与应用，支撑上海国际数字之都建设，创造超大城市治理范例。

四是发挥开放枢纽门户的计量合作功能，聚力促进互联互通。计量是国际贸易的基础，是促进国际合作和经贸往来的“世界语言”“技术语言”。在人类互联互通的新时代，我们将加快推进计量技术机构证书报告与检测资质的国际互认，重点加强国际法制计量组织证书互认（OIML-CS）实验室建设，突破国际贸易中的技术性壁垒。加强与世界主要国家和城市计量技术机构的交流合作，建立健全双多边交流合作机制。积极参与国际计量比对，进一步提高计量基标准量值的国际等效性。积极争取国际性计量技术组织及国家计量专业技术委员会落户上海，参与和主导国际计量规则和规范制修订，承办国际性计量学术交流活动和技术展会。打造计量人才高地，引进国际人才，加强与美国国家标准与技术研究院（NIST）、德国联邦物理技术研究院（PTB）等国际计量技术机构的合作交流。

大道至简、实干为要。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《计量发展规划（2021─2035年）》，努力推动上海计量在实施国家战略、完成国家使命和建设人民城市中，发挥更大更好作用。

（作者系上海市人民政府副市长）

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