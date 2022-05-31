人民网北京5月31日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315-2022）（以下简称《要求》）经市场监管总局（标准委）批准发布，将于2022年6月1日起正式实施。

据了解，这是2012年原《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（GB/T 29315-2012）发布后首次修订。新《要求》的发布与实施，弥补了2012版《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》人力防范和实体防范方面要求偏低、系统技术指标与新技术应用不匹配不协调等问题。对于进一步完善校园安全防范工作规范体系具有重要意义。

《要求》修订遵循“实用可行、科学先进、适度超前”的指导原则，以体现校园安全“人防、物防、技防相结合”为重点，保障学生和教职员工的人身安全为主要目标，从实际出发，强化问题导向，着力在重点部位、重要措施、应急处置、技术支撑等方面完善相关内容与技术规范，提升学校安全防范水平。

《要求》的核心内容包括“重点部位和区域”“总体防范要求”“人力防范要求”“实体防范要求”“电子防范要求”和“安全防范系统技术要求”等，适用于中小学和幼儿园安全防范系统的建设和管理，其他未成年人集中教育培训、救助保护等机构或场所安全防范系统的建设与管理可参照执行。

《要求》的突出亮点是，明确安全防范的重点部位和区域。坚持以“生命至上、安全第一”为中心理念，结合近年来国家和相关部门对中小学、幼儿园安全防护工作的系列部署以及校园的不同类型、规模，明确了安全防范的16个重点部位和区域，把校园安全防护区域从内部延伸到了门口、周边地区。

《要求》的鲜明特征是，体现校园安全“人防、物防、技防相结合”，融入安全防范新技术、新理念，提升标准可操作性。对重点部位和区域的防范措施、系统技术要求作出了详细的规定，推动校园安全防范工作更扎实、更有效，保障系统技术指标与新技术应用相匹配、相协调。

据介绍，下一步，市场监管总局（标准委）将采取多项措施，积极开展《要求》的宣传贯彻活动，组织编制宣贯培训教材，录制宣贯培训视频，供有关管理部门、中小学、幼儿园相关人员学习理解。公安部和教育部也将结合《要求》的发布实施印发通知，推动中小学、幼儿园贯彻落实。

图片来源：市场监管总局官方微信

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