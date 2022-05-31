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海南创新政策、优化服务——

引才聚智添动能

本报记者  赵  鹏  人民网记者  王  硕
2022年05月31日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　2021年12月10日，国内著名的小儿心内科专家、已70岁高龄的刘绵纷教授被授予海口市荣誉市民。在此前的4年里，刘绵纷每月往返沪琼两地，在海南开展了500多例先天性心脏病手术，在全省创造了一大批该领域的“第一”，还为海南培养了一支带不走的“小儿先心医疗”团队。

　　自2018年海南省实施“百万人才进海南”工程以来，全省已累计引进各类人才43.2万人，其中仅2021年就引进人才19.9万人，同比增长63%。海南建省之初曾出现的“十万人才到海南”的景象，今天再现。

　　人才大量涌入，离不开当地大胆创新，打破条条框框。海南省卫健委探索启动“好院长”“好医生”“银发精英”等人才引进项目，给政策、给权力、给渠道，积极帮助省内各级医疗卫生机构赴省外知名医学院开展校园招聘。

　　地方党委政府也大力支持各单位引进人才。2018年，保亭县委将涉及医疗事业发展的人事权、管理权、运营权，从原来分散在县委组织部、县卫健委等部门剥离出来，实现统一赋权。2020年11月，由1家县级人民医院、9家乡镇卫生院、2家社区卫生服务站、58家村卫生室组成的保亭县医疗集团正式成立，并明晰了集团权责边界清单：原属县卫健委层面的61项管理权限被整体移交给医疗集团。

　　据保亭县人民医院院长万象新介绍，医疗集团目前已引进高级职称专家19人，开展新技术、新项目40余项；新设或扩建科室7个，新增床位80张。

　　为推动人才团队品牌建设、促进人才与产业协同发展，海南评审出首批全省“双百”人才团队。这些人才团队在申报科研项目和科研经费、申请创新创业投资基金以及落户、购房、子女入学、配偶就业等方面均享受保障支持。

　　海南也吸引着越来越多的国际人才。省里开展国际人才服务管理改革，围绕创新引进使用机制、完善培养评价激励机制等方面推出了23项改革举措，实现了外国人工作许可、签证与居留信息共享和联审联检，外国人申请工作许可、居留证件审批流程由原来的6个步骤优化为2个，外国人工作许可申请全程办理时限从20个工作日压缩为7个。

　　据海南省委人才发展局局长陈雷介绍，海南已落实“外国高端人才服务‘一卡通’试点工作实施方案”，制定国际人才出入境、住房、医疗保障、子女入学等一系列服务保障政策；发布境外人员执业办法、参加职业资格考试办法，开放境外人员参加职业资格考试38项，单向认可境外职业资格219项，数目和开放度均位居全国前列。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月31日 19 版）

(责编：曹淼、李源)

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