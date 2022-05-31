还记得大二开学时，班级微信群里通知大家点击网络链接，进行“人职匹配”大数据平台测评，我便拿着手机漫不经心地填了填。然而，看到生成的就业意向报告后，我惊呆了！报告详细展现了个人就业整体方向、五个适配岗位、职业能力提升建议等内容，很有参考价值。我立马又认真地重新填写了一次。正是这份就业意向报告，让我坚定了从事市场营销的决心。

学校还依托智慧校园平台，抓取学生的基本信息、心理健康、图书借阅、兴趣爱好、社会活动等多维度数据，对我们的能力进行评价、分析和“画像”；收集全国数字化就业市场、岗位素质和职业能力要求数据，为我们的就业意向与精准学习“导航”。

随着自身情况的变化，我已经主动做了四五次测评，报告给出的就业前景、适配岗位、未来薪酬以及当下的学习指导，让我对自己的职业能力胸有成竹，对该提升哪些能力清清楚楚。都说“技多不压身”，根据测评建议，我还自学了PS、视频剪辑、平面设计等技能。

根据我们的职业测试情况，学院开展了“一师一技一组”活动，老师带领我们成立了各类技能提升小组。我参加的是“企业模拟运营沙盘兴趣小组”，10多个小组分别模拟运营企业“同台竞争”，由此针对性地提升我们的管理思维、职业能力。我们小组表现突出，参加了河南省第一届高等职业教育技能大赛创新创业大赛，获得了二等奖。很多企业都关注到了我的这段经历，这成了我求职时的“加分项”。

学院还根据我们的就业需求，在二年级下半年开展了“一企一技一岗”活动，让每个企业拿出一项行业最核心的专业技能对我们进行短期培训，并为我们提供一批实习就业岗位，增强了我们就业的精准度。

通过“人职匹配”大数据平台，我周围的同学都找到了心仪的岗位，而且岗位匹配度很高。如今，我已经在一家企业实习半年多了，毕业后准备正式入职。我相信，怀揣梦想的人有了方向指引，青春就会更加闪亮！

（项目团队：记者 张胜、陈鹏、王美莹、王胜昔、王斯敏）

(责编：曹淼、李源)