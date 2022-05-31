本报北京5月27日电 （记者杨昊）毕业日期临近，应届高校毕业生就业进入冲刺阶段。27日，教育部与全国工商联共同启动“民企高校携手促就业行动”，聚焦民企与高校开展精准供需对接、建立稳定合作关系，进一步助力高校毕业生就业。

教育部数据显示，2022届全国高校毕业生较往年的总量和增量均创历史新高。这一背景下，如何充分发挥校企联动优势，迎战“大考”？

根据活动内容，各地高校将持续推进供需对接，主动到民企开展高校书记校长访企拓岗促就业专项行动，通过供需对接就业育人项目密切与民企联系，推动民企深度参与学校人才培养改革，促进产学融通，帮助更多高校毕业生在市场竞争一线、技术创新前沿、产业发展阵地中提升综合素质，促进民营经济高质量发展。

为服务“需求端”，各级工商联将搭好平台、助企揽才，加大相关政策宣传力度，引导广大民营企业家将吸纳高校毕业生就业作为履行社会责任的重要内容，组织民企“组团式”进高校宣讲，适时举办分行业分区域的大型线下双选会、招聘会、对接会，并动员企业家“直播带岗”，帮助更多高校毕业生到民企实习实训。

在“民企高校携手促就业行动”活动期间，由各地工商联建立高校毕业生就业岗位归集机制，广泛收集汇总各民营企业的高校毕业生就业岗位需求计划，及时向全联人才在线、国家24365大学生就业服务平台提供相关数据信息；国家24365大学生就业服务平台将为平台注册企业提供毕业生生源、学历等信息查询服务，做好人岗匹配精准推荐服务。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 05 版）

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