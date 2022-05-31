本报记者 贺林平

“如今我们主营的标准机器人产品，从电控系统到应用模块都是自主研发。”广东东莞松山湖国际机器人产业基地内，李群自动化技术有限公司总经理石金博说，这一切，离不开大湾区建设带来的红利。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》颁布后，东莞市松山湖港澳青年创新创业基地应运而生。截至目前，基地累计引进96个具有港澳籍或具有港澳高校教育背景的人才项目落地发展，汇聚港澳青年超过100人，累计发放专项扶持政策资金补贴约956万元。

如今，松山湖科学城与深圳光明科学城一起，成为大湾区综合性国家科学中心先行启动区。随着政策红利叠加和创新要素聚集，中国散裂中子源等一批重大创新平台落地壮大，一批批优秀人才纷至沓来，构建起全链条、全过程、全要素创新生态。

乘着大湾区建设的东风，香港青年谢智衡创立的妙智科技有限公司落户松山湖。如今，企业自主研发生产的手术机器人已投入医院临床应用。“在香港，我们主要做的是虚拟现实手术规划，到了东莞才有了自己的设备，完成从‘软’到‘硬’的跃升。”谢智衡将这一切归功于粤港澳大湾区推进国际科技创新中心建设带来的机遇。

今年4月22日，大湾区综合性国家科学中心（松山湖科学城）先行启动区迎来全面启动一周年。在松山湖科学城，大装置、大平台不断发挥“磁石效应”，已聚集国家高新技术企业超过500家、新型研发机构30家、市级以上重点实验室和工程技术研究中心217个。

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 06 版）

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