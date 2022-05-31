山东省东营市是黄河入海口城市、黄河三角洲中心城市，黄河从这里入海，胜利油田在这里崛起。东营产业完备、创新潮涌，石化、橡胶、石油装备等产业在山东乃至全国具有重要影响力，新材料、生物医药等产业发展迅速，集聚了一大批人才引领型企业和高能级创新平台。

人才兴则事业兴，东营市高度重视人才工作，不断加大人才工作创新力度，近日发布《关于加强和改进新时代东营人才工作打造黄河三角洲特色人才集聚高地的若干措施》（简称“人才措施40条”），推出40条含金量高、力度大的人才政策，贯穿人才“引、育、留、用”全过程，为人才发展提供全要素、全周期、全方位支持保障，每年人才工作总投入将达到4.5亿元。

“人才措施40条”突出抓好高层次人才、青年人才的吸引集聚。对“一事一议”引进的专业人才，给予最高2亿元综合资助。对自主培育或引进的国家级、省级人才工程人选，给予最高300万元经费支持。每年设立不低于1000万元的海外引智专项资金。加大青年人才生活和购房补贴力度。将高级技校或技师学院取得预备技师、高级工职业资格的毕业生纳入补贴范围。

“人才措施40条”突出高能级产业创新平台、技术创新平台、“双创”平台、市校合作平台、“人才飞地”5类平台建设，着力构建体系完备、支撑有力的人才平台体系。实施“引领型平台建设计划”，围绕重点产业、战略性新兴产业，市、县区共建一批由专业人才领衔、承接原始创新的高能级平台，给予不低于1亿元资金支持。

“人才措施40条”激励创新创业，每年安排不低于2000万元的人才创新创业专项资金，重点支持取得标志性成果的青年人才和创办科技型企业的领军人才。对国家、省科学技术奖获得者，根据不同奖励类别，给予100万元到1000万元奖励。

“人才措施40条”坚持发挥市场在人才资源配置中的决定性作用，对成功引进高层次人才（团队）的中介机构、社会组织和个人，给予最高50万元奖励。选聘30名左右高水平“招才大使”，每年给予最高10万元招才经费和最高30万元活动经费。对引才工作站，给予5万—10万元奖励。开展“人才投”“人才保”和知识产权质押融资业务，将科技成果转化贷款单户企业规模扩大到2000万元。

东营抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大机遇，创新实干、事争一流，各项事业发展不断提速。近期，启动了以“黄河入海·才聚东营”为主题的系列引才计划，举办直播招聘活动，发布企事业单位工作岗位2.58万余个。同时，计划利用3年时间，聚焦生态保护治理、盐碱地综合利用、现代能源和先进制造产业四大板块人才需求，引进100名左右青年科技创新人才，纳入周转编制管理，统一选派到市内重点研发平台、科研院所从事科技创新工作。

“人才措施40条”与系列引才活动吹响了东营打造黄河三角洲特色人才集聚高地的集结号，诚邀天下英才到东营就业创业，共享高质量发展的甜美硕果。

山东省东营市2022年面向海内外招才引智活动

人才引进总体计划

一、事业单位人才引进计划

（一）引进计划

1.专项引进高层次人才、急需紧缺高中级专业技术人才及高技能人才330人。主要采取面谈、专业素质测评、业绩评价、专家评议等方式进行。

2.公开招聘事业单位工作人员1458人。主要采取笔试和面试相结合的方式进行。

（二）引进范围

1.专业符合岗位要求的应（往）届博士研究生、硕士研究生、本科毕业生；基层单位的部分岗位要求放宽至专科毕业生。

2.引进人才应按各公告规定的时间取得学历、学位及相关证书。其中，国（境）外院校毕业留学回国人员还须取得教育部留学服务中心出具的学历学位认证证书。

（三）报名方式

采取网络报名与现场报名相结合的方式，引进公告详见东营市人力资源和社会保障局官方网站、东营市人事考试中心官方网站和山东省高校毕业生就业信息网。报名人员可根据自身实际情况选择报名方式。

二、科技创新青年人才集聚专项引进计划

（一）引进计划和范围

计划利用3年时间，引进100名左右博士研究生、全国“双一流”高校及全球知名高校全日制硕士研究生。2022年，重点围绕生态保护治理、盐碱地综合利用、现代能源和先进制造产业四大板块人才需求，引进55名高层次人才。

（二）人才聘用和使用

引进的科技创新青年人才，与东营市高层次人才科研中心签订事业单位聘用合同，纳入周转编制管理，统一选派到东营市重点研发平台、科研院所从事科技创新工作。引进人才选派服务期为3年，选派期间实行“双重管理”。选派期间的工作业绩，作为职称评审、岗位竞聘、考核奖励的主要依据。选派期满且考核合格后，选择回事业单位的，由市级人才引进主管部门统筹安排；选择继续留在市重点研发平台工作的，按有关规定享受市企业引进人才相关待遇。

（三）享受待遇和补贴

引进的科技创新青年人才，使用东营市周转编制，执行事业单位人事管理制度和工资福利政策。享受市同期“双百引才计划”选聘人员住房补贴待遇（5年内，博士研究生、硕士研究生分别发放6万元、3.6万元住房补贴）。按国家和山东省有关规定，对完成或者转化科技成果作出贡献的科技创新青年人才给予奖励和报酬。

引进公告详见东营市人力资源和社会保障局官方网站、东营市人事考试中心官方网站。

三、主导产业重点企业人才引进计划

东营是工业强市，产业基础坚实。近年来，东营市委市政府加快改造提升石化、橡胶轮胎、石油装备等优势传统产业，积极培育壮大新材料等新兴产业，构筑具有东营特色和持续竞争力的现代产业体系。2021年，全市有13家企业入选中国民营企业500强、16家企业入选山东民营企业100强。今年，全市企业计划引进各类人才2.4万名。

对于引进人才，除企业薪酬待遇外，政府将对企业新聘用的全日制博士研究生5年内给予每人每月4000元生活补贴，硕士研究生3年内给予每人每月2000元生活补贴，本科毕业生（含高级技校或技师学院取得预备技师职业资格的毕业生）3年内给予每人每月1000元生活补贴，专科毕业生（含高级技校或技师学院取得高级工职业资格的毕业生）3年内给予每人每月300元生活补贴。对于“双一流”高校毕业生，生活补贴在相应的标准上再提高50%。

（一）石化产业。东营市原油一次加工能力7400万吨，是山东省着力打造的“鲁北高端石化产业基地”核心区，石化产业在全国具有较强影响力。近期，87家石化企业发布人才需求3456个。以下是4家重点企业岗位需求情况：

单位名称 岗位名称 需求人数 学历要求 专业要求 薪资待遇（元）

山东海科化工有限公司 高级研发工程师岗 40 博士 化工类 10000以上

山东石大胜华化工集团股份有限公司 研发工程师、化工单元操作工、设备工程师岗 70 大专以上 化工类、机械类 7000以上

山东万通石油化工集团有限公司 化工操作、油气储运、钳工/电气/仪表、化学检验岗 95 本科 化学工程与工艺、能源化学工程、材料成型及控制工程等 6500以上

东营华泰化工集团有限公司 化工技术管理、技术研发、化工DCS总控岗等 60 大专以上 化学工程与工艺、电气工程及其自动化等 6500以上

（二）石油装备产业。东营市拥有目前全国唯一的国家采油装备工程技术研究中心，是目前全国最大的石油装备制造基地。近期，99家石油装备企业发布人才需求2193个。以下是3家重点企业岗位需求情况：

单位名称 岗位名称 需求人数 学历要求 专业要求 薪资待遇（元）

山东科瑞控股集团有限公司 海外商务代表岗 5 本科以上 外国语言文学类、经济与贸易类 10000以上

山东永利精工石油装备股份有限公司 数控操作岗 10 大专以上 数控技术 10000以上

胜利油田胜机石油装备有限公司 机械、电气专业技术岗 10 本科 机械类、电气类 8500以上

（三）橡胶产业。东营市子午线轮胎产能1.94亿条，8家轮胎企业入围全球轮胎75强。近期，36家橡胶轮胎企业发布人才需求807个。以下是4家重点企业岗位需求情况：

单位名称 岗位名称 需求人数 学历要求 专业要求 薪资待遇（元）

山东华盛橡胶有限公司 材料开发工程师、轮胎力学研究工程师、轮胎性能测试工程师岗 30 大专以上 材料类、物理化学类 7000以上

东营市宏润橡胶有限公司 压延操作、成型操作、硫化操作岗 30 大专以上 轻工类 10000以上

山东永盛橡胶集团有限公司 助理技术、设备运维岗等 39 大专以上 环境类、机械类、工商管理类等 6000以上

山东金宇轮胎有限公司 工艺技术、设备技术岗 22 大专 化工技术类、机械设计类 5500以上

（四）新材料产业。目前，东营市新闻纸产能居全国首位,是全球最大的新闻纸生产基地。同时，也是目前全国最大的高端纳米级电子陶瓷材料生产基地。近期，17家新材料企业发布人才需求435个。以下是4家重点企业岗位需求情况：

单位名称 岗位名称 需求人数 学历要求 专业要求 薪资待遇（元）

山东华泰纸业股份有限公司 技术研发、化工技术管理岗 60 本科 化学类、化工技术类 8000以上

山东海科新源材料科技股份有限公司 生产工艺、生产技术储备岗 60 本科 材料类、环境工程类 9000以上

山东国瓷功能材料股份有限公司 研发、技术、质量工程师岗，机械及自动化工程师岗 160 本科以上 化工类、材料类、机械类 7000以上

胜利新大新材料股份有限公司 技术研发、管理支持岗 20 研究生 化学、材料类、法学、工商管理类 7000以上

（五）有色金属产业。东营市阴极铜产能94万吨，居山东省首位、全国第4位，轨道交通、风电用电磁线产能居全国第2位，是“全国铜及铜材产业知名品牌示范区”和“国家火炬计划铜冶炼与铜材深加工特色产业基地”。近期，12家有色金属企业发布需求岗位85个。以下是3家重点企业岗位需求情况：

单位名称 岗位名称 需求人数 学历要求 专业要求 薪资待遇（元）

东营嘉扬精密金属有限公司 加工工艺师、销售、安全环保岗等 11 本科 机械类、材料类、环境科学类 9000以上

山东兴鲁有色金属集团有限公司 安全主管岗 1 本科 机械类、材料类、化工与制药类、矿业类 6000以上

东营泰丰精密金属有限公司 加工中心操作、数控技工岗等 13 大专以上 机械设计制造及其自动化 6500以上

（六）生物医药产业。东营市持有药品生产许可证企业15家，持有医疗器械生产许可证企业7家，医药中间体等相关产品生产企业11家，高新技术企业9家，取得发明专利113项，参与制定国家和行业标准24项。近期，44家生物医药企业发布需求岗位905个。以下是2家重点企业岗位需求情况：

单位名称 岗位名称 需求人数 学历要求 专业要求 薪资待遇（元）

东营天东制药有限公司 原料药研究、质量研究岗 20 本科 药学类、化工与制药类 8000以上

新发药业有限公司 药品研发工程师、研发实验、生产技术岗 150 大专以上 化学、生物学、药学、化学工程与技术 6500以上

引进公告详见东营市人力资源和社会保障局官方网站、“就选山东”山东高校毕业生求职招聘云平台。

数据来源：中共东营市委组织部、东营市人力资源和社会保障局

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 16 版）

(责编：曹淼、李源)