原标题：大理州出台激励办法 大力引进高层次人才

大理白族自治州近期颁布《大理州引进高层次人才激励办法》《大理州引进高层次人才住房保障实施办法（试行）》，涵盖人才引进范围对象、生活保障政策、创新创业政策、工作机制、考核管理等内容。

《办法》明确，大理州人才引进分为四个层次。第一层次人才包括两院在职院士、国家级重大人才项目入选者等国内顶尖人才；第二层次人才包括著名高校、科研机构教授，“兴滇人才奖”获得者等；第三层次人才包括享受国务院特殊津贴的专家，省级“高层次人才培养支持计划”入选者，以及符合苍洱人才“霞光计划”人才专项引进条件的正高职称或博士学位的人员等；第四层次人才包括符合“霞光计划”的副高职称或硕士学位的人员，以及全州重大项目、重点产业、重要工作急需引进的人才等。

在政策支持方面，大理州将对引进人才在创新创业、编制聘用、职称评聘、住房保障、生活待遇、户籍管理、医疗保障、配偶安置、子女入学、交通服务等方面提供一站式服务。生活待遇方面，引进的人才将获得20万元到40万元不等的生活补贴；住房保障方面，通过人才公寓、购房补贴和租房补贴相结合，解决高层次人才住房问题。

《办法》特别提出了对引进人才（团队）的创新创业支持政策，积极鼓励人才（团队）创新创业、支持创新创业平台建设、鼓励开展柔性引才。其中，对引进人才（团队）优先安排入驻省州创业孵化平台，并为其提供免租3年的办公场所，按实际投资总额、对地方经济发展贡献等情况给予最高100万元补助。

(责编：曹淼、李源)