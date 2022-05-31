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新疆乌鲁木齐市重点企业2022年面向高校毕业生引进人才

2022年05月31日11:08 | 来源：市人力资源和社会保障局
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原标题：乌鲁木齐市重点企业2022年面向高校毕业生引进人才公告

　　为深入实施人才强市战略，加强现代产业人才队伍建设，经研究，面向高校毕业生开展乌鲁木齐市重点企业2022年人才引进工作，现将有关事项公告如下。

　　一、引进计划

　　乌鲁木齐市共46家重点企业，计划引进各类人才854人。其中，国有企业岗位62个，计划引进159人；民营企业岗位50个，计划引进695人。

　　二、引才范围

　　2022年普通高等学校本科及以上应届毕业生（含2020年、2021年择业期内未落实工作单位的高校毕业生）。现已在乌鲁木齐企业工作的人员不纳入此次人才引进范围。

　　三、引进程序

　　1. 发布公告。企业引进人才公告在乌鲁木齐市人民政府网（http://www.wlmq.gov.cn）人力资源和社会保障局页面以及乌鲁木齐市人力资源和社会保障服务平台（http://www.wlmqrc.com）电子公告栏目发布，报名人员可通过上述网站进行查询。

　　2. 报名。报名时间为从公告发布之日起至6月5日，符合条件的人员自行与招聘企业联系引进事宜。企业引才岗位条件、政策待遇、联系方式见《乌鲁木齐市重点企业2022年人才引进岗位表》（附件）。

　　为统筹做好人才引进工作，请应聘人员同时将个人简历发送至乌鲁木齐市委人才办邮箱：wlmqrczp2022@163.com。

　　3. 资格审核。企业负责审核应聘人员的学历、年龄、专业等基本条件。

　　4. 人岗相适分析。采取面试、面谈或实际操作等方式考察应聘者综合素质和业务能力。

　　5. 签约聘用。报名人员通过面试或面谈后，企业与拟引进人才签订就业协议书，并办理入职手续。

　　四、有关待遇

　　企业引进人才薪酬及福利待遇由双方自行协商确定。同时，按照《关于行政事业单位及企业引进人才实施住房保障办法（试行）》，符合条件的人员可相应享受公租房、经济适用房等住房保障。

　　五、咨询服务电话

　　乌鲁木齐市委人才办：0991-4168499

　　乌鲁木齐市国资委：0991-2858965

　　米东区：0991-3320892

　　经开区（头屯河区）：0991-3775844

　　高新区（新市区）：0991-3678111

　　水磨沟区：0991-4684626

　　达坂城区：0991-5919625

中共乌鲁木齐市委人才工作领导小组办公室

2022年5月20日

(责编：曹淼、李源)

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