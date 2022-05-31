原标题：我市面向全国引进88名高层次急需紧缺人才

5月30日，据银川市委人才工作局消息，在前期在全市范围内广泛征集高层次急需紧缺人才岗位基础上，银川市计划面向全国引进包括教育、卫生、园林各类人才88名。其中，计划引进博士研究生19名、“双一流”建设高校和建设学科硕士研究生49名，急需紧缺专业人才研究生20名。

据了解，本次招聘工作力争7月完成，招聘工作程序依次为制定招聘方案、发布招聘公告、考生报名及资格审查、面试、体检、考察、公示、聘用。为了确保人才引进取得实效，银川市专门成立了银川市2022年事业单位公开引进高层次急需紧缺人才工作领导小组。此次人才引进工作打破事业单位招聘常规“笔试+面试”考试方式，对急需紧缺人才政策性免除笔试环节，采取直接面试，对高层次人才则采取直接考察方式进行招聘，畅通人才留用高速通道。同时充分考虑疫情常态化工作期间考生健康安全，创新采用“中心考点+区域考场”方式，实现线上、线下同步走，统筹开展招聘工作报名、面试、考察环节，做到对考生综合素质、职业能力、专业水平的科学分析和精准把控。

招聘公告将定点向全国“双一流”高校和宁夏学子集中的城市精准发布。特别是针对本次招聘需求量大的专业技术岗位，如儿科医生、园艺师等，聚焦到重点高校，精准定向发布公告，提高岗位需求知晓率和高层次人才引进落地率。（记者 李阳阳）

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