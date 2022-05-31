原标题：“育才引才聚才用才”取得显著成效

近年来，大连市牢固确立人才引领发展的战略地位，深入推进人才发展体制机制改革，加大人才政策创新实施力度，聚焦重点产业领域人才需求和“两先区”高质量发展需要，扎实推动各类人才队伍建设，全市人才总量近190万人，高层次人才7000余人，育才、引才、聚才、用才取得显著成效。在日前的新闻发布会上，大连市委组织部部务委员、市委人才工作领导小组办公室副主任任洪成介绍了全市人才工作的创新举措和发展成效。

激发动力活力 推进人才发展体制机制改革

大连市围绕“向用人主体放权、为人才松绑”总要求，以推动人才工作“放管服”改革为重点，着力在人才管理体制、评价机制、流动机制等方面开展探索实践。

着眼下放人才认定权限，出台实施大连市高层次人才、城市发展紧缺人才认定办法，由12个区市县（开放先导区）、13个重点用人单位和3个行业主管部门自主认定人才，赋予用人单位更大自主权。将人才认定相关政策兑现时间压缩至3至17个工作日办结，切实提升人才政策落实效率。大连市下放人才认定权限工作做法，在大国人才、《辽宁日报》等国家、省级媒体平台宣传推介。

着眼完善人才分类评价机制，突出能力业绩和需求导向，修订完善高层次人才分类目录和城市发展紧缺人才开发目录，人才分类更趋周延、全面、合理。

着眼推动区域协调发展，出台《关于鼓励引导人才向瓦房店市、庄河市、长海县流动的若干具体措施》，通过放宽条件、降低门槛、计划单列等方式，差异化设定政策标准，创新性提出支持举措，为“两市一县”人才发展提供有力支撑。

发挥集聚作用 提升人才政策体系整体效能

大连市围绕推动高水平人才制度创新，集成式、系统化推进人才政策优化整合。

加强系统设计，坚持产业集聚、整体规划、分类支持，出台实施并持续优化升级“5+22”人才政策，形成人才培养、引进、使用、服务“四位一体”工作体系，政策的优惠度和竞争力不断增强。

加强政策落地，大连市委人才办充分发挥牵头抓总和统筹协调作用，强化审批把关和督导检查，推动各地区各部门分兵把口、协调配合、切实履行主体责任，确保好政策发挥好作用。政策实施以来，市级财政累计投入21.43亿元，全市5万多名人才享受到各类政策待遇。

加强宣传解读，坚持立足实际、突出实效、系统深入，组织发动各地区各部门开展各类人才政策培训解读会200余场，专门制作政策实用手册和专题宣传片，确保人才政策广为知晓、全域覆盖。突出常态长效，充分利用全市对外交流和招商引资重大活动以及各级各类媒体资源，广泛宣传推介大连人才发展成效，推动人才政策走进人才、走进用人单位。

优化生态环境 提升人才服务保障水平

大连市围绕人才发展全周期全链条需求，着力在人才关心关注的子女教育、医疗、住房等方面办实事、解难事，为人才提供全方位精细化服务。

在子女入学方面，坚持本地人才和引进人才并重，按照“雪中送炭、一人一次、就近就便”原则，统筹全市优质教育资源，解决200余名高层次人才子女入学需求。在医疗保健方面，出台高层次人才医疗保健服务工作办法，确定9家医院为定点服务机构，为尖端人才、领军人才开辟就诊绿色通道，每年组织2200余名院士专家进行高品质体检。在住房保障方面，坚持政府主导、企业运营，通过盘活闲置房源、用人单位自建等方式，市区两级提供人才公寓4100套，为人才打造温馨港湾。在“一事一议”支持人才发展方面，突出精准务实、业绩贡献和示范引领，先后开展三批人才事项“一事一议”工作，重点解决支持重要事项55个，得到用人单位和人才的广泛欢迎。

下一步，大连市委组织部将深入贯彻中央、省委人才工作会议部署要求，坚持创新突破、简明清晰、务实管用，聚焦重点产业领域引才、企业人才自主认定、促进高校毕业生兴业大连、实施人才健康管理工程、实行人才政策“直达机制”“带土移植”引进人才项目团队、建设青年人才公寓社区、推动人才事项进大厅、建设人才大数据综合服务平台等重点方面，研究谋划更有含金量、更有时代感、更有直达性的实用举措，出台实施大连市优化人才生态环境政策措施，切实增强人才获得感、满意度，为全市经济社会发展提供强有力的人才支撑。（记者 许晓楠）

(责编：董童、李源)