2022届及以后高校毕业生在连稳定就业有补助
2022年05月31日11:41 | 来源：大连日报
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原标题：2022届及以后高校毕业生在连稳定就业有补助
据悉，今年起2022届及以后高校毕业生在大连市稳定就业满2年的，按博士生、硕士生、本科生、紧缺工种专业专科生4个层次，分别给予一次性3万元/人、2万元/人、1万元/人、0.8万元/人的学费补助。国内一流建设高校毕业生、国内一流学科建设高校毕业生，分别在上述标准基础上上浮40%、20%。国内高校毕业生在瓦房店市、庄河市、长海县就业的，在上述标准基础上上浮20%。
2022年大连市28所高校毕业生预计11万人，创历史新高。为更好地促进毕业生在连就业创业，市政府组织市人社局、市教育局等11个部门成立大连市高校毕业生就业创业工作专班，印发《推动高校毕业生留连来连就业创业“十大行动”工作方案》，推出《大连市促进高校毕业生就业创业政策措施》，提出更加普惠性的学费补助、推出针对困难毕业生的个人社保补贴、新增一次性购房补贴、提高创业场租补贴标准，为基层服务岗位期满人员提供就业出口政策。
对家庭经济困难高校毕业生，享受国家助学贷款或符合困难条件的2022届及以后高校毕业生，毕业2年内在我市稳定就业，签订1年以上劳动合同并缴纳社会保险的，我市给予社会保险（养老、医疗、失业）个人缴费部分全额补贴，期限为36个月，按季度发放。（记者 于艳新）
(责编：董童、李源)
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