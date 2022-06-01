陆娅楠

短板蕴藏潜力，落差集聚势能。建设上总体滞后且需求不断升级的县城，为农业转移人口享受美好城镇生活提供了更多选择，为就近就地就业创业提供了精彩舞台。对稳投资，促消费，培育形成强大国内市场，也是不可忽视的重要引擎

前不久，和小区邻居聊天，得知久未露面的圆脸花匠竟回老家县城创业了。

花匠常年眉眼带笑，一身手艺让小区花园争奇斗艳，还让邻居的盆栽起死回生。谁家花花草草生病，都乐得找他求助。据说，回乡后，他和家人一起创办家庭农场，不仅服务城里小区绿化，还搞了线上售花、直播带货，日子过得风生水起。

邻居晒出对话记录，花匠留言仍透着干劲儿：“县城没有北京大，但生活质量也不差，好山好水好机会，就想拼一把。”

花匠是回乡创业大军中的一员。在近10年的新型城镇化进程中，相比于远距离奔赴大城市，就地就近城镇化的权重在上升。2021年，我国县城常住人口约为1.6亿人，县级市城区常住人口约为0.9亿人，县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近30%。越来越多在大城市、超大特大城市打拼过的打工人，带着在城市开拓的视野与积攒的资本，回到家乡县城置业、就业、创业，抢抓机遇。

县城，一头连接城市，一头服务乡村，是我国城镇体系的重要组成，也是城乡融合发展的关键支撑。从空间布局看，加快推进县城建设，既有利于承接中心城市非核心功能疏解，助推形成同城化发展的都市圈，也有利于带动小城镇发展，优化城镇化空间格局。从改善民生看，县城处于城乡之间，是农民进城就业安家、城乡要素跨界配置和产业协同发展的天然载体，加快推进县城建设，对支撑农民就近城镇化、城市要素入乡发展、城市居民下乡消费，也能提供有力保障。

尽管意义重大，但我国县城建设总体滞后，综合承载能力较弱，与其实际需求相比依然有较大差距。一方面，不少县城的市政公用设施不完善，环境基础设施缺口较大，基础教育、养老托育、文化体育等公共服务总量相对不足、质量相对不高。据统计，现阶段县城人均市政公用设施固定资产投资、人均消费支出分别为地级及以上城市城区的1/2左右、2/3左右。另一方面，不少县城的产业平台功能比较薄弱、配套设施不健全，在一定程度上升高了企业生产成本和交易成本、冲抵了县城劳动力和土地成本相对低的优势，有待进一步提升加强。

短板蕴藏潜力，落差集聚势能。建设上总体滞后且需求不断升级的县城，为农业转移人口享受美好城镇生活提供了更多选择，为就近就地就业创业提供了精彩舞台。对稳投资，促消费，培育形成强大国内市场，也是不可忽视的重要引擎。然而，县城公共设施量大面广、资金需求巨大，县级财力难免捉襟见肘，很多县也缺乏新增建设用地计划指标。补齐县城建设的短板，破解县城发展的难点，还需要进一步完善人口、资金、土地等体制机制和政策措施。

令人欣喜的是，近日，中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出“深化体制机制创新，为县城建设提供政策保障”，对准公益性项目和经营性项目，鼓励银行业金融机构特别是开发性政策性金融机构增加中长期贷款投放，引导社会资金、鼓励中央企业等参与县城建设。

好风凭借力。握紧改革礼包，抢抓时代机遇，筑巢引凤，固巢养凤，县城发展还有大空间，建设投资当有大作为。相信在不久的将来，会有更多人才选择在县城安居乐业，人生圆梦。

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)