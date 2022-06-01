本报记者 李 贞

河北省邢台市某家政服务公司负责人正通过网络直播的形式讲授家政服务技巧。

新华社记者 牟 宇摄

近年来，家政服务业与数字技术结合日益紧密。国家发改委、商务部近日印发《促进家政服务业提质扩容2022年工作要点》，提出“强化科学技术蓄势增能作用，大力推进家政行业数字化发展”。专家认为，未来家政行业数字化在提高从业者就业质量、满足百姓多样化需求、提升行业服务效率等方面，将有更广阔的发展空间。

促进就业，重视培训

“夏天来了，空调清洗的订单量很大，我的收入也增加了不少。”最近，“58到家”平台的空调清洗师胡师傅的工作分外忙碌。

几年前，胡师傅从河北老家来到北京，进入一家小型家政公司做家电维修、清洗工作。“但那时候，接订单的数量不稳定，收入也不太高。”后来，胡师傅经过一系列培训和考核，成为“58到家”平台的入驻家政服务人员，再也不用为接单发愁了，收入也翻了倍。“现在，我每天能接10到20单左右，这在以前是不敢想的。”胡师傅说。

“58到家”相关负责人告诉记者，今年以来，入驻该平台的技术型劳动者占比呈现增长态势，以家电清洗师傅为例，40岁以下人员占比超过60%。在3月至9月的空调清洗旺季，从业者日均收入能达到1000元。

家政服务业一直是促进乡村劳动力稳就业的重要渠道之一。业内人士指出，在与“互联网+”结合后，不仅能为劳动者带来更多就业和增收的机会，还会提供更为完善的职业培训体系。

上线1年多的“京东家政”平台，提出“京管家”服务模式，将自营模式延伸至家政领域。比如细化家政服务标准，明确了包括门窗缝隙、地面水渍、鞋底擦拭等场景在内的138项服务标准。“这些服务标准化背后，是‘京东家政’严格的培训机制。”据“京东家政”相关负责人介绍，“京东家政”的保洁师上岗前，需要在培训中心完成“理论+实操”共计80个课时的学习，并通过上百个考核项目，以确保服务能力达标。

“天鹅到家”平台通过直观、易理解的短视频、直播等方式，帮助平台上的家政服务人员学会了在线接单。同时，“天鹅到家”开发的“阿姨一点通”APP，集在线学习、招聘等功能于一体，让家政服务人员可以便捷地在线上完成职业课程学习、在线考试等，并能将自己的简历上传到平台上，获得更多的工作机会。

服务多样，满足需求

清洁维修、育儿护老、宠物服务……如今，家政服务类型日趋多元化，其与数字技术的结合将更利于满足不同家庭的个性化需求，为消费者带来更有保障的服务。

刚工作两年的刘欣欣独自租住北京，养了两条狗作为陪伴。她告诉记者：“我的工作有时需要出差，但好在现在有很多专门的宠物服务类APP，可以预约家政服务人员上门来照顾小狗，免去了我的后顾之忧。”

随着经济社会发展，家政服务类型不断迭代升级，诞生了一批新型家政岗位，服务内容更趋专业化，涵盖物品整理、花卉养护、垃圾分类上门代收、心理辅导、按摩理疗等。与之相应，线上家政平台出现不断细分的门类，例如“58到家”平台提供的服务包括了100多个细分品类，含搬家、开锁换锁、数码维修、管道疏通等，基本满足了人们生活服务的方方面面。“58同城”副总裁李子健认为，相较于传统家政，“互联网+家政”更利于弥合供与求之间的信息鸿沟，从而帮助双方高效匹配。“通过海量的数据及数字化算法，将相对低频的服务需求和从业人员聚合在一起，能够带动行业服务的升级。”

数字化还能帮助消费者获得更加安全可靠的家政服务。例如，深圳市人社局自主研发了“家政通”信用平台，为全市家政企业和家政服务人员建立起诚信档案。消费者可通过扫描信用证书二维码，查询家政服务从业人员犯罪记录、健康体检、技能培训等信息，解决了消费者信息不对称等问题。截至去年底，深圳市已有407家企业登录该平台，录入家政服务员超过20万人。

智能派单，提高效率

专家认为，家政服务的数字化、智能化，从根本上提高了行业服务效率。

“过去，家政服务业长期处于高度分散的状态。不少家政公司采用线下派单、记账、电话联系的经营模式，服务效率较低，且服务质量难以保证。如今，数字技术为家政行业开辟了更多的可能。”李子健介绍，“58到家”平台为入驻商家提供了“智慧家政系统”。“这套系统能够综合评估家政服务人员的服务评分和订单距离远近，实现智能派单，使平均接单距离缩短了60％，同时接单数提高45％，有效提升了服务效率。”

在李子健看来，家政服务线上化只是第一步，接下来还需借助更高效的算法，整合、挖掘数据，进一步反哺传统业态。“如今，许多商家已经不仅仅满足于在线上进行信息的展示，而是迫切需要借助数字技术提升经营效率。比如‘58到家’利用人工智能等手段，及时反馈和收集用户需求，帮助商家减轻了线上运营的工作量。近期，为减轻疫情带来的影响，我们还将家政服务人员的视频面试、签约等环节搬到了线上，保证服务透明化、安全化。”

但也有专家指出，目前，仍有一些家政企业的数字化转型，停留在提高企业内部管理效率上，而忽略了如何通过数字化真正提升服务质量和客户体验。对此，中国老教授协会家政学与家政产业发展专业委员会执行主任张先民认为：“新技术在家政服务行业中广泛应用，改变了传统家政的经营管理模式，提高了管理效能。但新技术本质上是一个工具，更关键的是如何使用工具。家政行业要‘以人为本’，踏踏实实为消费者提供优质的服务，这是家政服务行业发展的根本。”

(责编：胡永秋、杨光宇)