本报记者 叶 子

5月26日，江西省赣州市于都县的一家民营纺织企业智能机械化车间，工人在生产线上忙碌。

朱海鹏摄（人民视觉）

一排排机器正在高速运转，偶有几位工人穿梭巡视；全自动物流包装系统把刚下生产线的筒纱输送至包装车间，码垛、搬运、打包、入库等环节“一气呵成”……近年来，工业互联网等新一代信息技术，正在助力纺织业向数字化、智能化转型升级。

数据产生价值

“织机纱线还剩多少、什么时候切换布料，现在是一目了然。”站在公司的数据大屏前，看着上面闪烁着的每台织机运转情况，浙江鑫海纺织有限公司董事长邱海斌感慨万千。“放在两三年前，为了了解这些数据，我们专门配了6个抄表工。常有笔误不说，效率也很低，一般要在24小时后才能知道机器运作情况。”

正如邱海斌所说，在传统纺织车间，生产状态往往依赖于人工抄表来记录，数据记录不全也不准确，更难以实现实时同步。鑫海纺织所在的浙江省兰溪市，主导产业就是纺织业。这里拥有国际先进织机2万多台，生产的全棉休闲弹力面料占全国八成，牛仔面料出口占全国七分之一。但是，由于这些机器设备来自不同国家，型号不一，通信协议不同，机器间无法“对话”。

数字化改造后，全流程、各工序的设备全部联网，企业管理者和工人通过车间看板、手机和手环等设备，就能实时监控生产状态，推送和接收生产任务。这样一来，生产状态能实时管理，数据能自动记录，报表能自动整理，统计人员工作量减少60%，生产计划安排效率也提升30%。

工业互联网的助力远不止这些，智能验布、智能物流仓库、自动引导运输车、设备数控化更新等新技术的出现，让兰溪的纺织企业走上了智能制造道路，智能生产线、智能车间、智能工厂比比皆是。许多企业还用上了ERP（企业资源计划管理系统）和MES（制造企业生产信息化管理系统），实现了数字化管理。“未来，最重要的就是数据利用，让数据产生更大价值。”邱海斌说。

解决行业痛点

近年来，纺织行业招工难、用工贵，产能大而利润薄等问题日益突出，发展遭遇困境。5G、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术，为纺织行业带来了生产、研发、供应链管理、渠道运营等环节效率的显著提升，有效解决行业痛点。

在工信部发布的2021年国家级工业互联网试点示范项目名单中，有3个纺织项目入选“工业互联网平台+供应链协同”解决方案试点示范。

例如，威海纺织集团进出口有限责任公司打造了服装产业链数字化平台，借助物联网、大数据等技术手段，采用多种工业软件，汇聚上下游的采购数据、生产数据和销售数据，实现服装产业链的资源集成，提高各环节的协同竞争力。

“工业互联网联通了工厂订单接收、物料调度、生产设备、能耗管理、排放监测、库存管理等的整个生产链路，帮助提高企业管理效率；还可以辅助管理者决策，通过智能排产、智能配色等功能，实现智能化生产，解决大规模生产和个性化定制之间的矛盾。”浙江大学北京研究院副院长宋华盛教授接受本报记者采访时说，工业互联网对纺织业的赋能还体现在，能有效衔接企业与上游供应商和下游客户，使企业能够更敏锐地根据下游需求调整产品布局，更合理地选择供应商，更有效地应对断供断链风险。

应用持续深化

据统计，今年一季度，中国工业互联网产业规模超过万亿元大关，已在研发设计、生产制造、运营管理等方面广泛应用。在纺织业，工业互联网的行业应用也不断深化，加速行业内企业的数字化转型发展进程。

在浙江，台州市椒江区上线缝制设备“产业大脑”，相关企业加入后，只要输入上下游需求，系统便可精准推送，提供产业价值、上下游分析，还有专业的专家团队帮助解决数字化运营难题，节约企业数字化改造综合成本60%以上。

《山东省现代轻工纺织产业2022年行动计划》提出，支持打造行业典型应用场景，加大工业互联网平台培育和推广力度，引导更多企业上平台、用平台，促进产业链对接重构。

广东省将在轻工纺织等行业集中度较低的传统特色产业集群，培育行业工业互联网平台，推动集群上下游企业实施标准统一的数字化改造。

宋华盛表示，未来，政府可以加大在数字基础设施建设方面的投入，适时出台产业大数据开发利用和安全管理条例，协助开发建设产业链知识图谱和共性平台等，化解中小企业在数字化转型中“不会转、不能转、不敢转”的困境，推动工业互联网应用持续深化。

(责编：胡永秋、杨光宇)