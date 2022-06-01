新华社北京5月31日电（记者侯雪静）记者31日从中国农业发展银行获悉，农发行决定先期拿出1100亿元信贷资金用于今年夏粮收购，后期根据需要随时增加，按照保收储、增供给、当主导、防风险的总体要求，确保夏收工作平稳有序进行。

中国农业发展银行行长助理朱远洋在当日召开的农发行2022年夏季粮油收购信贷工作会议上作出上述表述。

会议指出，夏粮收购事关国家粮食安全大局，要加大夏粮收购贷款的投放力度。一是主产区、主销区和产销平衡区共同发力。二是提升信贷服务质效，各级行、各部门密切配合、有效衔接，确保资金供应不断档、不掉链。三是保证政策性收购资金第一时间投放，积极配合做好预案启动准备工作，一旦市场价格符合启动条件，要立即响应，及时足额提供收储资金。

会议明确，市场化收购将是今年夏粮市场的主基调。各级行要在做好风险防控的前提下，支持好市场化收购。一要因企施策，分类支持，对涉粮央企所需收购资金充分保障。二要大力推广供应链金融，可采用“定购贷”“订单贷”等模式为与核心企业达成交易意向的上下游企业提供贷款支持。三要用好信用保证基金，解决好中小微粮食企业市场化收购“融资难”的问题。

会议强调，各行要加强合规管理，做好风险防控，对贷款企业收购价格严重偏离市场正常水平，哄抬物价、囤积居奇的，要坚决制止；要把做好粮油购销领域信贷腐败专项整治工作同夏粮收购信贷工作统筹推进；要切实加强组织领导，将夏粮收购信贷作为当前工作的重中之重，实行“一把手”负责制；要统筹做好疫情防控和支持收购工作。

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