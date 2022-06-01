原标题：高校明灯照耀产业 华为与大学共建开放创新的联合科研及人才培养平台

5月31日，华为董事、科学家咨询委员会主任徐文伟受邀线上参加泰晤士高等教育亚洲大学峰会，并发表“产学研用协同，推动联合创新和人才培养”为主题的演讲，从创新理念、联合科研、人才培养、科技竞赛等方面讲述华为与大学的合作理念和实践。

徐文伟说：“华为与大学科研院所共同构建开放创新的联合科研及人才培养平台，通过‘愿景假设＋应用研究’双轮驱动，共同定义大问题，驱动产业界和学术界的联合创新，解决产业难题，产生世界级成果。”他表示，2021年华为在大学合作上投入27亿元人民币，未来将持续投入，加大合作。

在会上，徐文伟深入地阐述了华为与大学合作的理念：首先，构建开放创新的联合科研及人才培养平台，高校的明灯照耀着产业，立足于长远，深耕基础技术研究，探索0-1的发明创造，而企业发挥工程商用优势，解决各种场景下的工程化和产业化难题。其次，一方面，高校-科研机构-企业战略对标，共同发布产业愿景挑战和发掘下一跳技术，共同定义“大问题”，构建战略协同；另一方面，通过“愿景假设+应用研究”双轮驱动，共同推进科研和人才与世界同步，围绕基础理论、先进技术、交叉领域开展联合研究。

华为与全球300多所高校、900多家研究机构合作，2021年在大学合作上投入27亿元人民币，其中，与中国高校合作投入约16亿元人民币。通过产业界参与学科设计、校企联合培养、科技竞赛等全方位、多层次发现及培养高层次人才。作为产业界，徐文伟提出了五点建议：第一，持续支持基础理论、基础技术突破、支撑行业持续创新；第二，共同出题解题，突破行业重大挑战；第三，通过共同优化专业、课程设计等，加强产业对标，培养产业亟需人才；第四，通过联合实验室、科技竞赛、黄大年茶思屋、未来种子、博士后流动站等共同营造创新环境和平台，识别人才，培养人才；第五，加强产业界学术界人才流动， 推动理论与实际转化。

华为通过赞助世界顶级大赛，提出高质量的世界难题和挑战，开拓竞赛学生们的视野，识别及培养顶尖人才。此外，华为与中国教育部深入合作，在“智能基座”产教融合协同育人基地、课程共建、高层次人才培养专项、卓越工程师产教联合培养、产业挑战难题发布、参与全国重点实验室重组等方面有深入的合作。

(责编：曹淼、李源)