人民网北京6月1日电 （记者车柯蒙）根据国家税务总局公告，从2022年3月1日至6月30日，符合相关规定的居民个人需要办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴事项。

根据公告，2021年度终了后，居民个人需要汇总2021年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得的收入额，减除费用6万元以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减去速算扣除数，计算年度汇算最终应纳税额，再减去纳税年度已预缴税额，得出应退或应补税额，向税务机关申报并办理退税或补税。

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图片来源：国家税务总局12366上海（国际）纳税服务中心

近期，各地税务部门结合去年个人所得税汇算清缴事后抽查、今年汇算清缴退税审核等工作，发现并查处部分自然人纳税人不依法依规办理个税年度汇算清缴案件。

广东省佛山市税务局根据税收大数据分析发现，宣某某未依法办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴，经多次提示提醒仍拒不配合，佛山市税务局稽查局对其进行立案稽查。经查，宣某某未依法办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税5.03万元，宣某某在检查期间主动申报补缴了税款。综合考虑上述情况，佛山市税务局稽查局依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国个人所得税法》等相关法律法规规定，按照《广东省税务行政处罚裁量基准》，对宣某某少缴税款拟处0.5倍罚款，税款、滞纳金、罚款共计9.13万元。

广州市税务部门根据舆情线索核查发现，刘某某在未购买符合扣除条件的商业健康险的情况下，在2020年度个税综合所得汇算清缴中虚假填报了商业健康险2400元，还在网络社交平台传播“退税秘笈”，诱导其他人员虚假填报。后经主管税务机关广州市税务局第三税务分局提醒，刘某某更正了汇算清缴申报，并补缴了税款和滞纳金。考虑到刘某某在税务机关提示提醒后能够纠正补税，认错态度良好，税务部门对其进行了批评教育，不予处罚。

厦门市税务部门在进行2021年度个税综合所得汇算清缴退税审核时，发现纳税人刘某在仅取得单位内部培训证书、不符合职业资格继续教育专项附加扣除填报条件的情况下，错误填报了每年3600元的职业资格继续教育专项附加扣除。厦门市税务局进一步审核发现，该纳税人在父母健在但不满足赡养老人专项附加扣除填报条件的情况下，仍将祖父母添加为被赡养老人填报专项附加扣除。经税务机关提醒，刘某承认错误并已按规定更正申报。考虑到该纳税人在提示提醒后能够纠正补税，认错态度良好，税务部门对其进行了批评教育，不予处罚。

税务部门提醒，广大纳税人应依法依规办理个人所得税汇算清缴，认真阅读个税APP提示提醒信息，如实准确填报收入、专项附加扣除等申报项目，需申报补税的要在法定期限内完成申报补税，不要轻信网上各类“退税秘笈”，更不要在网络社交平台随意传播非官方涉税信息，做依法诚实守信的纳税人。

(责编：乔业琼、吕骞)