首夏犹清和，芳草亦未歇。转眼间，进博会就五岁了。自首届以来，作为构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体和多边主义的舞台，进博会推动中国与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，宛如一缕春风温暖着世界。无论您或您所在的机构曾以何种身份参与、体验、见证历届进博会的点点滴滴，或是切身感受到进博会给工作或生活带来的变化，欢迎您将您所经历或知晓的故事告诉我们。

言有尽，意无穷。期待您的参与。

《我的进博故事》征集小组

2022年6月1日

本次征集活动，征文与视频线索征集即日起同步启动。具体活动细则及参与方式如下：

一、 参与征文活动

（即日起至2022年9月30日）

本次征文征集作品为非虚构类文体，以个人或团队第一人称视角，讲述与进博会关联的真实故事和切身感受。题目自拟，篇幅1500字以内。

本次征文活动接受境内外投稿，征文语种限中文、英文和法文，官方投稿邮箱为ciiestories@ciie.org。请在邮件主题开头标注“【我的进博故事投稿】”，并注明标题（自拟）、作者姓名。来稿内容需使用Word文档相关格式，并以邮件附件形式投送。

来稿文本末尾应附200字以内作者简介，内容需包括但不限于作者姓名、性别、国籍、单位、参与或体验进博会的经历等内容，并需在邮件中以附件形式提供不少于1张的作者个人或团队高清工作照或生活照以及不少于1张的相关配图（前述图片需为JPG格式，不小于1M）、联系地址和手机号码。

二、参与视频线索征集活动

（即日起至2022年11月30日）

本次视频线索征集面向全球，以个人或团队第一人称视角，讲述与进博会关联的真实故事和切身感受。您可以发送主题为“【视频线索】”的邮件至官方邮箱ciiestories2@ciie.org，提供故事简介、图文或视频素材以及姓名、身份（工作单位以及职务）和手机号码等个人信息。若您提供的线索为我们采用，我们将联系您采访拍摄，向世界呈现属于您的进博故事。

征集活动同期，中国国际进口博览会的多个官方新媒体平台也将开设“我的进博故事”话题专区，您可以通过这些平台浏览进博故事，也可以通过这些平台发布相关内容参与“我的进博故事”话题互动。

还等什么，快来秀秀您的进博故事吧！

（本次征集活动对参与者提供的有关信息予以保护，有关信息保护须知详见中国国际进口博览会官方网站相关公告。）

(责编：李源、曹淼)