魏玉坤、姚子云

原标题：制造业PMI回升释放经济积极信号

在连续2个月回落后，5月31日出炉的中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，比4月份上升2.2个百分点。这一先行指标显示，一系列统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应正逐步显现，经济运行出现积极变化。

经济景气水平有所回升

“5月份，调查的21个行业中，PMI位于扩张区间的行业由上月的9个增加至12个，制造业景气面呈现积极变化。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

5月份，生产指数和新订单指数分别升至49.7%和48.2%；大型企业PMI重回扩张区间，中、小型企业PMI分别高于上月1.9和1.1个百分点。

调查结果显示，近期出台的一系列打通物流和产业上下游衔接堵点政策成效有所显现，5月份反映物流运输不畅的企业比重较上月下降8个百分点。

“由于货运物流趋于通畅在一定程度上缓解了原材料供给紧张，加上重要原材料和初级产品保供稳价工作持续取得成效，5月份，基础原材料行业购进价格指数较上月下降15.3个百分点。”中国物流信息中心专家文韬说。

企业用工景气水平小幅回升。5月份，从业人员指数较上月上升0.4个百分点至47.6%。

值得注意的是，重点地区复工复产，生产活动较快恢复。5月份，前期受疫情影响较大的长三角地区逐步复工复产，企业开工率和产能利用率不断提升，制造业生产指数为49.7%，较上月上升5.3个百分点。

此外，非制造业商务活动指数明显回升。5月份，非制造业商务活动指数为47.8%，高于上月5.9个百分点。其中，服务业景气度较快修复，服务业商务活动指数较上月上升7.1个百分点。

专家分析，综合PMI各项指数来看，当前产业链供应链逐步疏通，市场需求趋于恢复，经济运行基础有所改善。

恢复态势向好离不开政策支撑

记者了解到，为有效缓解疫情冲击，各部门各地加力施策，助力企业生存发展，巩固经济恢复基础。

“先前受疫情影响，物流不畅、原材料价格攀升，产品销路受阻又加剧了资金压力，关键时刻，当地政府出台一系列惠企政策，如增值税留抵退税、部分税费缓缴等，让企业缓了一口气。”江西富德士服装有限公司生产经理黄小红说，现在物流畅通，积压的产品全部交付，企业正努力把失去的时间抢回来。

为稳定企业产业链供应链，安徽滁州成立物流运输车辆通行保障工作专班。同时，建立“遍访企业、助企纾困”工作常态化机制，完善项目全周期服务机制和问题跟踪督办制度，帮助企业渡过难关。

“截至目前，已帮助企业解决资金需求36.2亿元、用工需求5万余人、土地需求5503亩，全市企业生产经营有序推进。”滁州市有关负责人表示。

统计数据显示，截至5月25日，1722家部级“白名单”企业复工率达92%，上海5872家“白名单”企业整体复工率达75.4%，吉林监测的重点企业全部复工。

稳住经济大盘仍需加力

统计数据显示，虽然企业复工复产进度加快，经济景气水平有所改善，但制造业PMI仍低于50%的荣枯线，经济恢复仍不充分，稳住经济大盘仍需加力。

市场需求恢复仍待提升。5月份，虽然新订单指数较上月上升，但仍位于50%以下，反映市场需求不足的企业比重较上月上升4.4个百分点至44.7%，为2021年以来最高水平。

企业生产仍面临多重困难。5月份，企业生产指数仍位于50%以下，反映资金紧张的企业比重较上月上升1.6个百分点至32.8%，为今年以来新高。

近期，一系列政策举措密集出台，支持稳住经济大盘。

日前召开的国务院常务会议部署6方面33项措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间；工信部5月27日召开提振工业经济电视电话会议，提出保链稳链、帮扶中小企业等一系列措施；5月30日召开的全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议明确从8方面发力，支持稳住经济大盘……

上海将从6月1日起取消企业复工复产审批制度；浙江桐乡发放总额800万元的汽车消费券，拉动汽车消费；青海省日前印发援企稳岗、畅通物流、减税退税等助企纾困的“青十条”，缓解市场主体困难……

业内人士分析指出，当前国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出，对企业生产经营冲击较大，要继续加大助企纾困力度，激发企业创新活力，进一步增强经济发展动力。

“要进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，以更大力度有效应对三重压力，尽快释放经济增长潜力，不断增强经济回升向好势头。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说。

(责编：赵竹青、陈键)