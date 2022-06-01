原标题：5月份制造业PMI升至49.6%

新华社北京5月31日电（记者魏玉坤）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会5月31日发布数据，5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，比上月上升2.2个百分点，制造业总体景气水平有所改善。

“5月份，受疫情影响较大的地区复工复产逐步推进，制造业PMI在4月份较低基数水平上回升至49.6%。调查的21个行业中，PMI位于扩张区间的行业由上月的9个增加至12个，制造业景气面呈现积极变化。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

产需两端有所恢复。5月份，生产指数和新订单指数分别为49.7%和48.2%，比上月回升5.3和5.6个百分点，表明制造业产需均有不同程度恢复，但恢复动力仍有待增强。

各规模企业PMI同步回升。5月份，大型企业PMI为51%，高于上月2.9个百分点，重回扩张区间。中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，高于上月1.9和1.1个百分点，虽仍低于临界点，但景气水平有所改善。

赵庆河表示，调查结果显示，近期出台的一系列打通物流和产业上下游衔接堵点政策成效有所显现，5月份反映物流运输不畅的企业比重较上月下降8个百分点，但仍需继续做好物流保通保畅工作，保障产业链供应链稳定。

“5月份PMI指数回升，表明疫情影响明显减弱，稳增长、保民生多项政策效果开始显现。但也要注意到，PMI指数仍处50%的荣枯线以下，疫情对经济增长的影响仍不容低估。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说，要进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，以更大力度有效应对三重压力，尽快释放经济增长潜力，不断增强经济回升向好势头。

PMI是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。

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