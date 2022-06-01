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阶段性缓缴社保费政策扩大到22个特困行业

2022年06月01日08:59 | 来源：新华网
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原标题：阶段性缓缴社保费政策扩大到22个特困行业

　　新华社北京5月31日电（记者姜琳）人社部等四部门5月31日发布《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》，将阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费政策实施范围，在餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业基础上，再增加汽车制造业、通用设备制造业等17个其他特困行业。

　　通知明确，缓缴扩围行业所属困难企业可申请缓缴三项社保费的单位缴费部分。其中，养老保险费缓缴实施期限到2022年年底，工伤、失业保险费缓缴期限不超过一年。原明确的5个特困行业缓缴养老保险费期限相应延长至年底。此外，对疫情影响严重地区生产经营困难的所有中小微企业、以单位方式参保的个体工商户，阶段性缓缴三项社保费单位缴费部分，缓缴实施期限到2022年年底。

　　通知提出，要进一步发挥失业保险稳岗作用。加大稳岗返还支持力度，将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%。拓宽一次性留工培训补助受益范围，由出现中高风险疫情地区的中小微企业扩大至该地区的大型企业，有条件的省份可进一步拓展至未出现中高风险疫情地区的餐饮等5个特困行业企业。企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，可按每人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助，实施期限截至2022年年底。

　　通知要求，各省（区、市）要在确保各项社保待遇按时足额发放基础上制定具体实施办法，同时简化办事流程，大力推行“网上办”等，方便企业办理。

(责编：赵竹青、陈键)

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