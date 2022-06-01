原标题：国内首辆磁浮空轨列车“兴国号”预计7月通车实验

随着一阵风声，一列红白相间的磁浮空轨列车在兴国永磁磁浮技术工程试验线上一闪而过，当人反应过来时列车早已远去。这列神秘的“空中列车”就是国内首辆磁浮空轨列车——“兴国号”。

据介绍，该列车由江西理工大学与中铁科工集团联合研制，目前已进入车辆调试的关键阶段，车辆调试完成后，预计将于2022年7月份正式进入通车实验阶段。

与传统“磁浮”和“空轨”有何不同

“兴国号”磁浮空轨列车采用悬挂式单轨结构，设计时速为80公里，其最大特点是首次将永磁磁悬浮技术应用于空轨车辆。在线路方面，试验线正线全长约0.8km，均为高架线路，采用单线设计，并预留双线条件及远期运营条件。此外，项目采用EPC(设计、采购、施工一体化)模式，充分发挥了设计在整个工程建设过程中的主导作用。

5月31日，江西理工大学党委书记杨斌在接受记者采访时介绍，目前，国内在建空轨项目均采用轮式空轨列车，与传统轮式空轨列车相比，永磁悬浮列车不用依靠橡胶轮子行驶，永久磁铁与轨道相斥并在槽口中线保持悬浮状态，电磁导向可实现零摩擦运行，仅需电机驱动即可运行。永磁磁悬浮空轨具有非接触、悬浮运行的特点，爬坡能力更强、转弯半径小、噪音低也更为节能环保，而相较于常导磁浮交通，永磁磁悬浮空轨具有静态磁场、“零功率”悬浮的特点，无磁污染优势明显。

这些特点，让永磁磁悬浮空轨不仅适用于城市、景区等常规环境，还能适合沿江、高寒、荒漠等困难地域环境，并可与地铁、轻轨互为补充。

磁浮空轨攻克了哪些技术难点

中铁科工集团首席技师王中美介绍，中国是继德国、日本之后第三个掌握空轨技术的国家，空轨占地少、视野开阔，与行人、机动车互不干扰，拥有独立的路权，单趟运量约为地铁运量的一半，但造价仅为地铁的五分之一。

杨斌介绍，目前已有的空轨列车采用的是电气驱动轮胎在轨道梁内行走，而“兴国号”则是一种新型悬挂式磁浮车辆，其最大特点是将永磁悬浮技术应用于空轨车辆。这也是世界上首次将永磁悬浮技术应用于空轨车辆制造。

记者了解到，永磁磁悬浮空轨项目是继常导磁悬浮、超导磁悬浮之后，发展的又一种新型轨道交通模式，我国具有完全自主知识产权。永磁磁悬浮技术是由江西理工大学于2014年首次提出，在2020年由中铁六院集团牵头推动该技术成果实现落地转化。

“这得益于我们与江西理工大学的合作，我们有造列车经验，他们有磁浮技术。”中铁科工集团空轨事业部总经理陈扬说，江西理工大学多年来深耕稀土材料研究，空轨首次使用稀土材料制作永磁体和永磁轨道，不仅可以悬浮行驶，磁性衰减也很慢，将增加轨道的使用寿命。据悉，研发过程中，江西理工大学联合中铁科工集团成功攻克了悬浮架结构、导向结构、直线电机牵引驱动、基础制动等技术难题，顺利通过了专家评审。

(责编：赵竹青、陈键)