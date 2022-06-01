原标题：电商物流聚力迎战“618”大促

“618”大促已经启幕。5月23日起，京东、淘宝等电商平台纷纷进入大促预售期；6月1日起，一大批预售商品开始进行配送。疫情之下，线上消费潜力如何激发？配送时效会否受到影响？物流成本上升如何应对？这些都对电商和物流企业提出新的挑战。

《经济参考报》记者了解到，目前电商平台和物流企业都在聚力迎战，一方面密集推出大力度促销活动，刺激消费回温；另一方面全力加强物流保障，确保配送时效。其中，频频上新帮扶举措，智慧物流降本增效成为亮点。

激发消费潜能电商平台各出力招

5月26日晚8时开始，天猫“618”预售正式开始。继跨店满减“满300减50”的强力折扣力度外，88VIP大额消费券晚9点开启兑换。两张消费券分别为“满5000减400”和“满1500减120”，加大折扣力度，打出今年“618”最低地板价。

促销力度更大、促销时间更长，成为今年“618”大促的显著特点。记者注意到，早在5月23日，京东、拼多多、苏宁易购分别开启“618”预售活动和“618”购物节、“618”年中大促。

其中，京东推出“京享红包+万店狂欢”等，叠加百余项环节，保障全链路服务商家顾客。拼多多推出平台红包、百亿补贴、满300返50、大牌直降、买一送一等多重福利。苏宁易购联合品牌商主打“家电家装套购”服务，寻求差异化突围。针对3C数码和生活电器产品，苏宁易购上线闪送服务，首批落地北、上、广、深等全国140多个城市。在门店3至5公里范围内，消费者线上下单手机、电脑等产品，最快1小时就能由门店直接送到家。

在此过程中，在加大让利力度的同时，不少电商还推出针对商家的专享帮扶举措。

比如，今年“618”，天猫推出25条助力商家举措，涵盖金融补贴、物流疏通、流量补贴、疫情特别举措、技术升级5个方面，在数量上是去年天猫双11的两倍多。苏宁易购表示，在广告、流量获取、用户增长等模块通过减费扶持政策降低商家的获客成本。京东物流提出，将发挥一体化供应链物流服务优势，全面助力商家纾困减负。智能商务仓将上线风险管理功能，降低疫情对客户供应链运营及经营影响。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦对《经济参考报》记者表示，与往年相比，今年“618”成为提振消费的重要抓手。不仅商家特别是中小商家的参与热情更高，而且地方政府扶持力度更大。近期以来，多地政府发放新一轮消费券，期望通过发放消费券等方式刺激消费需求复苏。电商平台和物流企业也在通过多种手段解决中小商家痛点。

“在拉动消费回暖上，‘618’是一个重要的时间节点。伴随经济逐步复苏，叠加政府和企业的促消费举措，消费需求有望得到进一步激发。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《经济参考报》记者表示。

确保配送时效物流企业全力备战

随着“618”大促的全面启动，物流配送压力也进一步增大。如何控制物流成本、保证配送时效，对商家和物流企业都是一大挑战。

“今年全球疫情恢复的不平衡、宏观经济波动、供应链受阻等多重因素，给零售行业带来巨大的不确定性。提升库存周转效率，降低物流成本。根据消费者需求变化做出实时反应，降低‘高缺货率与高库存’并存的运营风险，可以帮助商家进一步提高抗风险能力。” 京东集团副总裁、京东物流供应链解决方案部负责人王强表示。

据悉，今年京东“618”大促期间，全国单日峰值操作货量预计将超过6000万件。在运力方面，京东物流已开通超过5万条运输线路，每日发车近7万次。京东物流表示，持续做好预售前置，全国将有数百万量级SKU的商品被前置在距离消费者最近的各级仓库；同时将一部分预售商品前置到快递站点，待消费者支付尾款后，京东快递小哥可以直接上门配送，超过200个城市的消费者最快可实现分钟级收货。

此外，菜鸟启动“618”物流“聚力计划”。推出“全国切仓转仓”“预售极速达”“跨境无忧”“送货上门”“无人车送货”“菜鸟绿色家园”系列举措。在全国21个城市满足商家仓储需求基础上，菜鸟额外增加数百万平方米菜鸟仓和周边仓作为灵活调配仓使用，保障切仓转仓顺利进行，提升发货效率。推出“预售极速达+预售领先达+预包预处理”大促前置预处理组合拳，可实现核心城市批量包裹分钟级、小时级、半日级配送。为提升末端派送效率，还为驿站投入更多无人车小蛮驴。

申通快递、圆通速递、韵达速递、中通快递等快递公司共同推出大促期间四大物流保障措施，包括价格保障、赔付兜底、防疫安全保障、客服售后保障等。其中，申通快递、圆通速递、韵达速递、中通快递四家快递公司均承诺：“618”活动期间，对于存量合作商家保持协议价格不变，维持快递合理、稳定的价格。

加快补齐短板保障供应链和物流畅通

不过，物流方面存在的短板仍不容忽视。

吴琦分析指出，受国内疫情和国际形势影响，物流仍面临供应紧张、运力不足、成本高企等问题，物流堵点仍需进一步疏通。此外，物流基础设施布局及结构不均衡，有效供给不足及局部供给过剩现象并存。比如城乡布局不均衡，与电商平台、综合零售等需求相匹配的高标仓库供不应求。受运输结构不合理、物流资源分散等原因，物流成本高企。

5月26日，在2022财年第四季度及全年业绩分析师电话会上，阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表示：“在疫情下，商业能够持续稳定的经营，是所有商家共同的核心关切。能够在不确定的疫情态势下，保障供应链和物流的稳定和畅通，商业才可能稳定经营，消费情绪和意愿才能更好地恢复。”

吴琦建议，一方面，打通体制机制和基础设施堵点。统筹疫情常态化防控下城市运行和民生保障需要，研究出台更好保障物流配送的举措；鼓励电商新业态、新模式发展，降低渠道费用和物流成本。另一方面，推动物流企业转型升级。强化数字赋能，加强科技研发和应用场景拓展，鼓励和支持企业加大物流基础设施、设备、仓储等投入，同时推动企业优化经营机制和内部治理，提供高水准、全流程的一体化增值服务，提升服务质效。

值得一提的是，此前发布的《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》也强调，大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。 （记者 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)