原标题：“两难”之间求善解，一座超大城市的“保胃战”

6月1日起，上海恢复全市正常生产生活秩序。从应急状态下的保供应，到复商复市进行时，“你熟悉的上海”，正在归来。

一场突如其来的“保供仗”

3月27日晚间，上海发布通告，3月28日起对浦东、浦南及毗邻地区，4月1日起对浦西地区，分别实施封控、开展核酸筛查。基于疫情形势严峻，上海随后开启了长时间的全域静态管理模式。

一座2500万人的超大城市，突然被按下“缓行键”。然而，要“保胃”居民的餐桌，需要大量的商贸人员维持流动状态，这与防疫要求的“静”有了矛盾。

从业人员需要多少？有人根据统计数据测算过，满足一座2500万人口城市的生活物资需求，需要近400万批发、零售、餐饮和物流从业人员，事实上，仅负责“最后一公里”的外卖骑手就需要10余万人。

“疫情下，上海保供最大的难点，是在部分仓库涉疫关闭、很多从业人员所在小区被封控的情况下，还要保证供应畅通。”上海市商务委副主任刘敏说。上海一来人口基数大，保供工作的难度成倍增加，二来实施封控时已发生社区传播，既要保物流畅通又要防止从业人员感染，只有尽力在“两难”中寻找解决办法。

城市内，“动”“静”之间有矛盾，城市外，跨省物流难度颇大。2500万人的城市，每天所需的食物按人均1.5公斤算，就是3.75万吨，按一辆集装箱卡车运输20吨测算，每天需要1875辆。与此同时，上海居民消费的菜肉蛋奶“大头”又主要靠外省区市供应，这意味着在疫情下跨省物流遭遇短时困难的情况下，物流形成了对保供应的“梗阻”。

既要尽力提供市民群众日常的生活需求，又要防范供应各个环节带来的疫情风险，在“两难”之间寻求善解，政府、市场乃至居民都急切地动了起来。

外地援沪的爱心物资来了！坐着大货车、火车乃至飞机，来自全国各地的保供物资、捐赠物资源源不断被送往上海。截至5月20日，各地援沪生活物资近3万吨。

援沪物资汇聚的是“一方有难、八方支援”的拳拳爱心，但对2500万人口的城市而言，这些物资只能保障“最需要的人”，城市居民们每日保供应的“基本盘”还得靠上海形成自身循环的合力，找到多方协同的“新通路”。

“上海闵行区紧急采购11万份保供蔬菜包！”接到需求后，食行生鲜迅速成立上海保供小组，采购团队连夜紧急与多个基地、供应商协调沟通货源，快速制定包含16款产品的蔬果套餐包保供计划，工作人员兵分四路星夜奔驰到不同省市的蔬果基地，与当地的工人一起24小时生产保供，为了帮助这批物资能第一时间抵达，上海还协调办理了70多辆车辆通行证，确保配送物流通畅无阻。

三天后，“长途跋涉”的1300多吨新鲜蔬果从各地开始陆续抵达各个封控小区，为了保障蔬果的新鲜，志愿者们“白天到就白天分，晚上到就当夜分拣”，第一时间为居民组织卸货，让大家吃上新鲜的蔬果。

在上海，这样多方协同的保供故事还有很多。保供应里，有政府的基础保障，长三角协同在江苏昆山、浙江平湖投用生活物资保供中转站，确保上海“不断供”；有市场的主动作为，保供员工闭环工作，商超和电商平台推出集采集配模式，大幅提升配送效能；有“团长”们挺身而出，志愿者们冲刺在社区里的“最后100米”……

不止于“吃得上”

上海市疫情防控领导小组生活物资保障专班提供的信息显示，5月初，随着流通各环节情况好转，上海市民关于“买菜难”的热线电话投诉，已经下降到高峰点的约十分之一。

买菜不难了，但新的问题也开始逐步浮现：特殊人群的需求如何保障？价格如何更“接地气”？

上海建立应急特需保供机制，深入摸排属地老人、婴儿、残疾人等特殊群体，做到底数清晰；在电商网络企业平台还纷纷搭建应急特需专用通道，保障特殊人群生活物资需求。

封控以来，一些糖尿病病人家中出现了配药困难与耗材短缺的情况。耗材的生产商美敦力大中华区相关负责人介绍，疫情下，依托于企业糖尿病关爱24小时热线电话、保供大仓“不打烊”及跨江运输服务，居民除了可以在定点医疗机构购买耗材，还可以联系企业直接在网上下单后通过跑腿、闪送的工作人员凭订单信息到仓库提货。

量大面广的老人的需求同样是一项难题。上海是全国乃至全球老龄化程度最高的城市之一，全市户籍人口中，60岁以上有533万人，占36.1%。没有智能手机，不会团购，不会在网上求助，老年人不能成为保供应中被遗忘的角落。

基层组织冲在第一线，为每一户老年人摸清底数，一些具备防疫条件的社区食堂为社区老年人供餐，由志愿者送上门。电商平台“叮咚买菜”专门对老旧居民区集中的虹口区欧阳路街道数十个小区，采用定向集单方式保供，盒马则还专门为所有的团购订单额外赠送3份物资，由“团长”给到小区里有需要的老人，让老人们不再受困于“数字鸿沟”。

“老年群体是当下最需要保障和帮助的群体。”盒马CEO侯毅说，大型捐助流程要跑通需要一定的时间，为了能尽快触达老人，盒马选择了“免费加三份”的做法，希望“团长”们可以将物资交到真正有需要的老人手中。

保供工作，既要买得到，又要稳物价。作为超大城市，上海菜肉蛋奶等的主要消费渠道是从农产品批发市场销往遍布在城市各处的菜市场，商超乃至电商平台只能算是“补充力量”。但在疫情下，菜市场渠道“使不上劲”，价格相对更高的商超和电商平台的需求一下子井喷，一些“野生”团长组织的团购价格“虚高”。

“打击价格违法行为是市场监管部门的重点工作。”上海市市场监管局副局长彭文皓说，早在3月25日，上海市市场监管局会同上海市发改委制定了《关于疫情防控期间认定哄抬价格违法行为的指导意见》，其中明确规定疫情期间的进销差价率应不高于3月19日(含当日)前7天内的最高进销差价率，否则属于哄抬物价的违法行为。

截至5月31日，上海市共立案查处价格违法案件1181件，主要以哄抬价格、价格欺诈、价外加价、未明码标价等为主。值得注意的是，上海还发布了关于《规范疫情防控期间“社区团购”价格行为的提示函》，在支持合规开展团购的前提下，针对团购中的不合理价格出手，共查处价格违法案件125件，其中哄抬价格案件39件。

复商复市“进行时”

从相对静止，到逐步恢复日常活力，“你熟悉的上海”，正在归来。

4月13日，处于防范区的世纪联华金山石化店开放了居民线下购物。看着一个多月来空荡的卖场，有序迎来许多线下购物的消费者，店长陈斌有些激动。“在线下营业前，我们一直维持线上营业及点对点的保供，但看着久违的客人再次进到店里购物，还是有些心潮澎湃，一切都在慢慢变好。”陈斌说。截至5月26日，联华复工门店达1134家，其中，线下营业的直营门店总数达到377家。

来伊份总裁郁瑞芬说，疫情以来，来伊份陆续承接了累计超250万份的政府保供物资需求，现在，复商复市的脚步也开始走得更快。“在疫情最严重的时候，上海仅有37家门店营业，截至5月28日，来伊份已复业门店1068家，复业比例达到72%，更好满足社区居民的物资需求。”

饿了么平台提供的数据显示，近一周，上海有7000多家门店恢复线上外卖供应，其中茶饮、烧烤、川湘菜、面馆等品类均增长一倍以上。

美团外卖数据显示，目前上海已有超三成餐饮商户恢复线上外卖。5月31日，美团外卖还宣布投入4000万元成立“外卖复工伙伴”队伍，向10000个以上的优质上海商户提供外卖管家服务，“一对一”帮助他们解决实际经营中的问题，提升单量。此外美团外卖还将投入超6亿元补贴，解决商户配送问题，拉动线上消费。

截至5月27日，上海178家连锁餐饮企业旗下9148个网点中，目前已恢复可提供线上线下外卖的门店2737个，占比30%。

上海市商务委二级巡视员赖晓宜介绍，餐饮服务现阶段实行线上、线下外卖，不提供堂食。根据餐饮行业复工复市疫情防控指引，上海明确企业复工复市须制定复市门店防疫工作方案、员工闭环管理方案和应急处置预案，对场所环境开展一次全面的预防性消毒。

上海市场监管部门介绍，通过培训指导、提醒告诫和督促自查，助力食品营业企业加快复工的脚步，截至5月28日已有16451家食品经营企业重开“炉灶”。（记者周蕊）

(责编：赵竹青、陈键)