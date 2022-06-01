原标题：重磅举措连发 促汽车消费火力全开

开展2022新能源汽车下乡活动；减征部分乘用车车辆购置税；各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，鼓励实施城区、郊区指标差异化政策……5月31日一天内，多个利好汽车消费的重磅政策接连落地。

业内人士指出，随着各地各部门细化政策的公布实施，以及更多符合地方实际的促消费政策的出台，汽车市场有望被最大限度激活，为消费回暖和经济稳增长提供支撑。

支持政策集中出台

5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出稳定增加汽车等大宗消费系列举措，包括加快出台推动汽车由购买管理向使用管理转变的政策文件；全面取消二手车限迁政策；研究今年内对一定排量以下乘用车减征车辆购置税的支持政策等。

同一天，工信部、农业农村部、商务部、国家能源局等四部门印发《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》，将于5月-12月，在山西、吉林、江苏等地，选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。同时鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

“这些措施非常及时有力，极大增强了市场信心，对提振汽车消费意义重大。”商务部副部长盛秋平在5月31日的新闻发布会上说。他进一步表示，汽车业是国民经济的支柱性产业，汽车消费社零占比高，增长空间大，带动效应强，是扩大内需、拉动消费的关键领域。目前，我国汽车保有量已达3.07亿辆，超越美国居全球首位，汽车销售额占社零总额比重达到10%。

央地协力激活市场

“稳定增加汽车消费，对推动消费复苏回升、带动汽车全产业链持续发展，具有非常重要的作用。”盛秋平介绍，今年以来，受疫情多点散发、芯片短缺等因素影响，汽车消费增长承压，特别是4月份汽车供给和需求出现大幅下滑，限额以上单位汽车类零售额同比下降31.6%，拉低当月社零总额同比增速2.7个百分点。

他提出，下一步，商务部将会同有关部门出台细化落实举措，推动汽车由购买管理向使用管理转变，确保有关措施尽快落地见效，促进汽车市场持续稳定发展。

记者获悉，在具体举措上，商务部将从稳住增量、增加新车消费和盘活存量、扩大二手车流通两方面重点发力。其中，在新车消费方面，指导汽车流通企业用好阶段性减征乘用车车辆购置税政策，鼓励有条件的地区开展汽车以旧换新，扩大新车销售规模。支持新能源汽车购买使用，深入开展新能源汽车下乡活动等。在二手车流通方面，将加快取消对二手车交易的不合理限制，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定等。

地方上也在积极安排。近期，各地积极落实国家稳定增加汽车消费的部署，部分汽车限购地区如上海、深圳等城市增加了号牌指标数量，吉林、重庆等地出台了新车购置补贴、汽车以旧换新、支持新能源汽车消费、便利皮卡车进城等举措。

利好有望深度释放

业界指出，汽车产业链长、涉及面广、带动性强，随着各项相关措施落地见效，汽车消费将持续回稳复苏，为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。

“汽车产业具有体量大、产业链长、关联度高、影响面广、消费占比高等特点，刺激政策能发挥巨大的带动作用和乘数效应。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，受疫情严重冲击，当前经济下行压力进一步凸显，刺激汽车消费成为稳增长的重要抓手之一。本轮汽车消费刺激政策工具多、力度大、范围广，将有效提振汽车消费，进而通过对上下游产业链的拉动，加速相关行业恢复和增长。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣对《经济参考报》记者表示，新一轮汽车促消费活动的集中开展，一方面将有效增强消费市场活力，加快消费市场回暖步伐，促进扩大内需；另一方面也有利于巩固产业升级势头，实现供给和需求的高水平匹配，畅通国内大循环。

关利欣同时指出，进一步激活汽车消费，也需要加快完善二手车回收网络，完善充电桩等配套基础设施和使用环境，解除消费者的后顾之忧。（记者 王文博 郭倩）

(责编：赵竹青、陈键)