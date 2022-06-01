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工信部等四部门部署开展新能源汽车下乡活动

2022年06月01日09:01 | 来源：新华网
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原标题：工信部等四部门部署开展新能源汽车下乡活动

　　新华社北京5月31日电 记者31日从工信部获悉，为支持新能源汽车消费，引导农村居民绿色出行，促进乡村全面振兴，助力实现碳达峰碳中和目标，工信部、农业农村部、商务部、国家能源局近日联合印发通知，部署开展2022年新能源汽车下乡活动。

　　据悉，活动时间为2022年5月至12月，在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北、湖南、海南、四川、甘肃等地，选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。四部门鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设，鼓励参与活动的企业研发更多质量可靠、先进适用车型，加大活动优惠力度，加强售后运维服务保障。

(责编：赵竹青、陈键)

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