原标题：燃气机组全站控制系统 首次实现100%国产化

记者5月30日从中国华电获悉，华电龙游公司1号燃气机组及配套汽轮机组近日顺利完成控制系统国产化改造并网发电，标志着中国华电在国内首次实现了燃气—蒸汽联合循环发电机组全站控制系统100%国产化。

华电龙游公司建有2×20万千瓦级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，配置2台9E级燃气轮发电机组、2台余热锅炉、1台抽凝式汽轮发电机组、1台背压式汽轮发电机组。原燃机控制系统(TCS)、分散控制系统(DCS)、数字电液调节系统(DEH)等机组核心控制系统均为进口系统。中国华电加快关键核心技术攻关，以龙游电厂为示范，推动实施燃气机组核心控制系统全站国产化改造。项目坚持“分步实施，稳妥推进”原则，2021年上半年完成2号燃气机组TCS国产化改造，实现了国内首台套应用。今年以来全面加快全站控制系统国产化改造，进一步将该厂1号机组燃机TCS以及两台汽轮机DEH、两台余热锅炉DCS、调压站PLC等进口系统统一改造为“华电睿蓝”自主可控系统，实现了全站控制国产化和一体化，取得了系统调试运维的自主权，突破了不同系统间的通讯壁垒，为进一步开展优化控制，提升机组性能创造了有利条件。

项目改造期间，中国华电统筹疫情防控和项目实施，仅用42天就完成了全部系统的安装调试等工作，确保了机组按期并网。目前，机组运行稳定，TCS、DCS等核心控制系统主要技术指标达到国家及行业标准，部分指标优于原进口系统。

目前中国华电已成功对系统内龙游公司、戚墅堰公司的三台燃机TCS进行了国产化改造，覆盖E级、F级等进口主力机组，具备了将“华电睿蓝”自主可控系统应用于各品牌各等级各机型燃机的技术能力，下一步将继续加强关键核心技术攻关，与东方电气强强联合，高质量实施好我国首套自主G50燃机示范项目，共同推进燃气轮机国产化发展，推动我国高端制造产业再升级。

(责编：赵竹青、陈键)