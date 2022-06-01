人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国内首台深海水平式卡箍连接器研制成功

2022年06月01日09:07 | 来源：科技日报
小字号

原标题：国内首台深海水平式卡箍连接器研制成功

　　记者5月31日从哈尔滨工程大学(以下简称哈工程)获悉，近日，哈工程与中海油海洋石油工程股份有限公司(以下简称海油工程)联合研制的国内首台深海水平式卡箍连接器，在深海高压密封和自主对接技术上取得突破，该技术已通过挪威船级社(DNV)认证。深海水平式卡箍连接器将投入南海气田开发使用，用于1500米深海环境中海底油气田装备的快速连接，各项指标达到国际同等水平，这是我国海洋工程装备国产化技术又一重要突破，实现了核心技术自主可控。

　　中海油集团公司专家胡晓明评价，作为国内首台套国产化工程应用产品，深海水平式卡箍连接器的成功研制，将我国海洋工程装备的国产化向前迈进一大步，为海洋关键装备的工程化示范应用提供了“中国装备”。

　　“深海高压密封和自动连接是连接器的两大技术难题。”哈工程科研技术人员王立权介绍，深海连接器要经受深海高压和石油输送时高低温差变化的影响，普通金属密封或者传统橡胶密封方式不能经受大梯度压力及温度变化，无法完成密封。研发团队通过对金属和橡胶表面结构分析，研制出了满足高压和大梯度温度变化的金属橡胶复合结构，使用该密封结构的深海连接器可以达到深海密封标准。(记者李丽云 通讯员刘涛)

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：正研究制定农村公路更好服务乡村振兴的实施方案
　　国家发展改革委5月31日在线上召开新闻发布会。 人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）5月31日，国家发改委召开新闻发布会，解读国务院常务会议部署的扎实稳住经济一揽子政策措施有关情况。…
国家发改委谈盘活存量资产：对参与的各类市场主体一视同仁
　　国家发展改革委5月31日在线上召开新闻发布会。 人民网北京5月31日电 （记者许维娜）“当前形势下，盘活存量资产、扩大有效投资具有重要意义。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部