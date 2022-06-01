原标题：国内首台深海水平式卡箍连接器研制成功

记者5月31日从哈尔滨工程大学(以下简称哈工程)获悉，近日，哈工程与中海油海洋石油工程股份有限公司(以下简称海油工程)联合研制的国内首台深海水平式卡箍连接器，在深海高压密封和自主对接技术上取得突破，该技术已通过挪威船级社(DNV)认证。深海水平式卡箍连接器将投入南海气田开发使用，用于1500米深海环境中海底油气田装备的快速连接，各项指标达到国际同等水平，这是我国海洋工程装备国产化技术又一重要突破，实现了核心技术自主可控。

中海油集团公司专家胡晓明评价，作为国内首台套国产化工程应用产品，深海水平式卡箍连接器的成功研制，将我国海洋工程装备的国产化向前迈进一大步，为海洋关键装备的工程化示范应用提供了“中国装备”。

“深海高压密封和自动连接是连接器的两大技术难题。”哈工程科研技术人员王立权介绍，深海连接器要经受深海高压和石油输送时高低温差变化的影响，普通金属密封或者传统橡胶密封方式不能经受大梯度压力及温度变化，无法完成密封。研发团队通过对金属和橡胶表面结构分析，研制出了满足高压和大梯度温度变化的金属橡胶复合结构，使用该密封结构的深海连接器可以达到深海密封标准。(记者李丽云 通讯员刘涛)

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