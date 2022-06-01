原标题：“鲲龙”AG600全状态新构型灭火机首飞成功

5月31日，由我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600全状态新构型灭火机在广东珠海首飞成功。首飞活动采用现场加视频的方式举行。

“‘鲲龙’AG600全状态新构型灭火机是在原型机平台上，突出灭火功能。”航空工业通飞副总经理、AG600现场常务副总指挥熊贤鹏说，此次首飞的“鲲龙”AG600全状态新构型灭火机最大起飞重量60吨，最大载水量12吨，填补了国产大型航空灭火飞机的空白。该型机设置增压舱，采用电传飞控和综合航电，配置全任务系统，相比技术验证机具有更高安全性、更大投水量、更远航程、更优秀的平台系列化发展能力。

上午10时55分，由机长陈明、副驾驶孙康宁、空中机械师张雷和监控观察员焦连跃组成的首飞机组，驾驶“鲲龙”AG600飞机从珠海金湾机场滑行起飞，完成等速爬升、平飞减速、松杆飞行、模拟进场复飞等试飞任务，在空中飞行20分钟后平安降落，飞机状态良好，操纵系统正常，各系统运行稳定。

“鲲龙”AG600飞机是为满足我国应急救援体系和国家自然灾害防治体系建设迫切需要研制的重大航空装备，是我国首次按照民用适航标准研制的大型特种飞机，是与运20大型运输机、C919大型客机并称的三型国产大飞机之一。

在工程化验证阶段，“鲲龙”AG600技术验证机相继实现水/陆/海首飞、关键性能试验试飞和汲投水灭火功能验证试飞，突破掌握了气水动融合布局、高抗浪适海船体、复杂高支柱起落架等关键技术，为项目发展奠定了坚实可靠的技术基础。在实用化应用阶段，主要是开展全状态新构型灭火机、救援机研制和适航取证。

专家表示，“鲲龙”AG600全状态新构型灭火机的首飞成功，标志着“鲲龙”AG600项目全面进入加速发展的新阶段，也标志着灭火功能型号研制取得重大突破，跨越了又一个重大项目里程碑，是国家自主航空应急救援装备体系建设的重大阶段性成果。

熊贤鹏告诉科技日报记者，在工业和信息化部、应急管理部、中国民用航空局等国家部委的指导帮助下，在中国航发、中国电科等行业内外相关企业、高校、研究机构的大力支持协同下，“鲲龙”AG600全状态新构型灭火机立足于国内产业链、供应链、创新链，实现了包括发动机、关键机载系统在内的100%国内自主配套，一大批新技术、新材料、新工艺得到应用，有效带动相关产业快速发展和质量提升，展现了突出的示范带动作用。

“鲲龙”AG600将积极开展灭火和救援使用模式研究，并推动应急救援指挥中心、示范运营基地试点建设，计划于2023年具备执行灭火任务能力并投入实战应用，2024年灭火机取得中国民航适航证并交付用户使用，2025年救援机取得中国民航适航证并交付用户使用。

(责编：赵竹青、陈键)