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我国全面进入汛期 水利部部署水旱灾害防御重点工作

2022年06月01日10:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者王仁宏）据水利部消息，6月1日，我国全面进入汛期，水旱灾害防御形势日趋紧张。水利部召开会商会，分析研判当前雨情、水情、汛情形势，进一步安排部署水旱灾害防御重点工作。

水利部相关负责人表示，各级水利部门要提高政治站位，坚决扛起防汛抗旱天职，坚持人民至上、生命至上，全面压紧压实防御责任，坚决守住水旱灾害防御底线。

将隐患排查整治工作贯穿到水旱灾害防御全过程，持续开展河道、水库、蓄滞洪区等突出问题排查整治，消除风险隐患。密切监视雨情水情汛情，强化预测预报预警和会商研判，及时启动应急响应，科学调度流域水工程，全力提供抗洪抢险技术支撑。

同时，督促水库防汛责任人及时上岗到位，加强水库调度运用监管，严禁违规超汛限水位运行，病险水库主汛期原则上一律空库运行，加强巡查值守和抢险转移，严防垮坝事件发生。加强中小河流洪水和山洪灾害监测预报，及时发出预警，提请基层政府组织危险区人员转移，保障生命安全。此外，要严格执行24小时防汛值班制度，第一时间报告重大突发情况。主动回应社会关切，提升社会公众防灾避险意识和自救互救能力。

目前，水利部已向各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局）、新疆生产建设兵团水利局和各流域管理机构发出通知，就做好水旱灾害防御工作进行再部署、再落实。

(责编：王仁宏、吕骞)

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