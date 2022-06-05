记者章文 通讯员时宗连

神舟十四号载人飞船将于6月5日10时44分发射，飞行乘组由航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲组成。

4日上午，中国空间站阶段飞行任务总指挥部在酒泉卫星发射中心召开神舟十四号载人飞行任务新闻发布会。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在会上宣布，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间6月5日10时44分发射神舟十四号载人飞船，飞行乘组由航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲组成，陈冬担任指令长，他们全部为第二批航天员。其中，陈冬参加过神舟十一号载人飞行任务，刘洋参加过神舟九号载人飞行任务，蔡旭哲是首次飞行。

林西强表示，神舟十四号载人飞行任务是空间站建造阶段第二次飞行任务，也是该阶段首次载人飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活6个月。按计划，神舟十四号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱径向端口，与天和核心舱及天舟三号、天舟四号货运飞船形成组合体。在轨驻留期间，神舟十四号飞行乘组3名航天员将迎来空间站两个实验舱以及天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的来访对接，并与神舟十五号飞行乘组进行在轨轮换，于12月返回东风着陆场。

“神舟十四号飞行任务是我国空间站建造阶段第一次载人飞行任务，任务期间将全面完成以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站建造，建成国家太空实验室。”林西强介绍，神舟十四号飞行乘组将和地面配合完成两个实验舱与核心舱的交会对接和转位；首次进驻问天实验舱和梦天实验舱，建立载人环境；配合地面开展两舱组合体、三舱组合体、大小机械臂、气闸舱出舱等相关功能的测试工作；首次利用位于问天实验舱的气闸舱实施2至3次出舱活动；完成问天实验舱和梦天实验舱十余个科学实验机柜解锁、安装；继续开展“天宫课堂”太空授课及其他公益活动。

林西强表示，作为国家太空实验室，中国空间站舱内可以部署25台科学实验柜，每台实验柜都是一个小型的太空实验室，可以支持开展单学科或多学科交叉的空间科学实验，整体达到国际先进水平。问天实验舱主要面向空间生命科学研究，梦天实验舱主要面向微重力科学研究。后续，还将发射与空间站共轨飞行的巡天空间望远镜研究设施，开展广域巡天观测。

目前，天和核心舱与天舟三号、天舟四号组合体状态和各项设备工作正常，具备交会对接和航天员进驻条件。神舟十四号载人飞船、长征二号F遥十四运载火箭产品质量受控，航天员飞行乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已基本就绪。

(责编：孙红丽、杨迪)