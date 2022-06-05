贵州茂兰保护区发现植物新种盾叶菝葜
2022年06月05日07:47 | 来源：光明日报
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近日，贵州茂兰国家级自然保护区宣布发现植物新种——盾叶菝葜。据悉，该物种由浙江大学、浙江理工大学和贵州茂兰国家级自然保护区管理局科研人员于2018年8月在保护区开展极小种群野生植物调查时发现。经过近几年的野外观察、标本及文献查阅、形态比较和系统发育树构建，最终确定该植物为尚未被描述的新物种，命名为盾叶菝葜（Smilax weniae P. Li, Z.C. Qi & Yan Liu），并于近期将研究成果在国际植物学期刊《Plants》2022年第11卷第8期上发表。
菝葜科（Smilacaceae）目前被认为仅包含菝葜属（Smilax L.）一属，《中国植物志》中记载的另外一属——肖菝葜属（Heterosmilax Kunth）已并入菝葜属。该科（属）植物是旧大陆和新大陆各种森林生态系统中最丰富和最容易识别的攀缘植物之一。它们的典型特征是多年生木本，极少为草本；叶互生，叶柄一般具鞘和卷须；花雌雄异株，通常排成一个伞形花序，生于叶腋；浆果常球形。
据介绍，贵州茂兰国家级自然保护区良好的生态环境和丰富的生物多样性为发现新种提供了条件。目前，该物种只发现了3个分布点，已调查到的个体数不足百株，亟须加强拯救保护。
(责编：孙红丽、杨迪)
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