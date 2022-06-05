中国气象局启动重大气象灾害（暴雨）Ⅲ级应急响应
2022年06月05日07:48 | 来源：光明日报
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新华社北京6月4日电（记者黄垚）鉴于5月下旬以来南方持续降雨，6月4日至6日仍将有强降雨，并与前期强降雨区叠加度高，经综合研判和应急会商，中国气象局4日将重大气象灾害（暴雨）应急响应状态提升为Ⅲ级。
中央气象台4日继续发布暴雨黄色预警。预计4日至6日，我国江南、华南等地将有强降雨过程，雨量以大到暴雨为主，局地可达大暴雨或特大暴雨。其中，湖南、江西、浙江、福建、广西、广东等6省（区）部分地区累计降雨量可达100至200毫米，局地超300毫米；上述部分地区还将伴有短时强降水或雷暴大风等强对流天气，小时降雨量30至60毫米，局地超80毫米。
预计5日，南方强降雨带将增强南压，福建、江西、湖南、广西等地是主要降雨区域。6日，降雨带将移至江南南部到华南一带。
气象专家提醒，临近高考，各地应提前做好防御措施，尽量减少强降雨可能带来的不利影响，考生和家长也需做好相应准备，避免因降雨影响考试。
(责编：孙红丽、杨迪)
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