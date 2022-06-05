记者 章文 通讯员 占康

6月4日，执行神舟十四号载人飞行任务的3名乘组航天员陈冬（中）、刘洋（右）、蔡旭哲在酒泉卫星发射中心问天阁与媒体记者集体见面，并回答记者提问。新华社记者 才扬摄

6月4日上午11时，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲在酒泉卫星发射中心问天阁与媒体记者集体见面。这是神舟十四号飞行乘组的首次亮相。

陈冬：“期待满满，有传承更有发展”

见面会上，再次执行飞行任务、首次担任指令长的航天员陈冬神采奕奕，他表示自己对太空的渴望与日俱增，“原来是想上太空，现在是更想上太空，感受就是这么简单”。如今，他的太空之旅即将从6年前的驻留1个月变为半年。作为我国第二批航天员中首位指令长，重返太空，使命光荣，责任重大。和空间站阶段前两次载人飞行任务相比，这次任务“有传承更有发展”。

2010年5月，陈冬正式成为我国第二批航天员，然而成为航天员只是拿到了前往太空的入场券。陈冬告别了十余年驾驶战机翱翔蓝天的生活，开始了日复一日艰苦卓绝的训练，包括重回课堂学习天文科学、航天技术等多类陌生学科知识，进行超重耐力适应性训练、狭小环境心理适应性训练等严苛训练。在航天员系统总设计师、航天员“总教头”黄伟芬眼中，陈冬很优秀、很全面。

相比神舟十一号任务，此次任务的工作量和难度可谓呈“指数级”增长。作为指令长，陈冬对自己提出了更高的要求。空间站关键技术验证阶段的4次出舱活动，他都认真观摩并提出改进意见，均被采纳。他表示，进驻核心舱继续开展相关实验工作是传承，而在三舱联手打造的系统更稳定、功能更强大、设备更齐全的中国空间站上，利用更好的平台做科技水平更高、更复杂的科学实验是发展。“空间站不仅是中国人的太空家园，还会成为科技成果的孵化器，服务全世界，造福全人类。”陈冬介绍，在神舟十四号乘组任务末期，将迎来神舟十五号乘组入驻空间站。到时，中国将有6名航天员同时在轨，共同工作生活，一定会非常热闹，“整个任务期待满满、惊喜连连！”

建造中国空间站，是几代航天人的梦，也是千千万万中国人的梦。“如今中国载人航天事业也迎来了而立之年。不久，中国的太空家园将在我们手里建成，我们是多么的幸运，更是多么的幸福。”虽然神舟十四号乘组是空间站任务以来平均年龄最小的一个乘组，但经历了12年的朝夕相处、两年半的任务训练，陈冬认为整个乘组做到了思想统一，行动统一，目标统一。他坚定地说：“我们乘组一定会以满格的信心、满分的表现，坚决完成任务！”

刘洋：“心怀山海，把祖国的荣耀写满太空”

作为中国首位飞天的女航天员，刘洋在浩瀚宇宙留下中国女性的身影，创造了中国载人航天的新纪录。2012年6月28日，神舟九号飞船即将与天宫一号目标飞行器分离并返回地球。在回到飞船前，刘洋转身对着天宫一号郑重敬礼，心里默默对自己说：“不久的将来，我一定会再回来！”

十年后的此时此刻，作为神舟十四号航天员再次飞天，刘洋坚定地说：“非常感谢这个伟大的时代，给了我们人生出彩、梦想成真、与时代共同成长进步的机会。我会一直心怀山海，眼有星辰，永葆初心，一次次把祖国的荣耀写满太空。”

古人云“十年磨一剑”，这期间刘洋通过读书深造不断提升自己的能力素质，静心学习训练，持之以恒地从身体、心理、知识、技能各方面做最充分的准备，以匹配任务需求。她走进校园讲台，传播航天知识，赓续精神血脉，努力点燃学子年轻美好的航天梦想。“这十年，我成为幸福的母亲，有了一双可爱的儿女。”家人朋友给予的爱与支持，也是她前行道路上的动力。

从飞行员到航天员，经历的是脱胎换骨般的淬炼，刘洋也是如此。备战空间站任务，遇到的困难和挑战远超想象。刘洋从没在晚上12点前熄过灯，几乎没给自己放过一天假。她认为，成功没有捷径，只有加强针对性和适应性训练。第一次参加舱外服水下试验，刘洋在120多公斤的服装中才工作了三四个小时，手就已经抖得拿不住笔、握不住拳，而真正的出舱活动训练，一次可能就要连续工作七八个小时。“太空不会因为女性的到来而降低它的门槛。”于是她暗暗给自己加码，体训时她来得早、训得长、走得晚，回宿舍还要“加餐”，举杠铃、练握力器。后来，每次练臂力的时候，航天员“师兄们”都自愧不如。

再次进驻太空，面对即将到来的繁忙任务，刘洋信心十足：“相信如此饱满的工作一定会让我们的生活变得非常充实。这是我们第一次在太空为祖国庆祝生日，天上人间共度浪漫的中秋佳节。海上生明月，天涯共此时，漫天繁星闪烁就是我们对祖国和同胞最美好的祝福和问候。我们也很期待在太空中和其他3位战友胜利会师。”

蔡旭哲：“十二载逐梦，不负伟大时代”

“经过12年的准备，即将出征太空，既高兴又自豪，但更多的是责任与使命。”在镜头前初次亮相的航天员蔡旭哲坦言自己“赶上了一个好时代”！蔡旭哲表示，他和陈冬、刘洋作为同批加入航天员队伍的战友，朝夕相处、并肩战斗，入选飞行乘组后，大家更是相互理解、相互支持、相互配合，如今在技术、心理和身体上都做好了充足准备，“我们有信心、有决心，坚决完成任务，不辜负伟大的新时代，不辜负党和人民的重托！”

回望航天员的飞天之路，荆棘遍地——上百门科目，每门科目挑战的几乎都是生理和心理的极限，蔡旭哲沿着登天台阶一步步攀登而上。转椅训练曾是他的弱项，第一次坐转椅练习时，他脸色苍白，腹内翻江倒海。考核结果是二级，虽然及格了，但蔡旭哲坚持要做就做到优秀。此后，他反复进行练习——伸直右胳膊，将脑袋贴在右肩上，用左手摸着右耳，原地打转着练习……终于，考核成绩达到了一级水平；水槽失重训练，一训就是大半天，穿着坚硬的水下训练服，相当于在身上套了一艘“人形”飞船，渴了饿了只能喝水，痒了也不能挠，有时干活幅度大了，身上被服装关节的硬结构硌破了皮也要咬牙坚持。

蔡旭哲深知，每一个操作、每一个细节都关系着任务成败，地面训练更要分秒不差、毫厘不失。每次大型试验、大项操作，他都精益求精，对任务流程、操作手册烂熟于心。针对空间交会对接任务，为了实现完美对接，他常常一个人在航天员公寓里对着桌面模拟器训练到半夜。

十二载逐梦赤子心，如今飞天在即，蔡旭哲动情地说：“我只是这场接力赛中的一员，但责重如山，使命艰巨。我要感谢教育培养我们的广大科研人员，感谢航天员大队的全体战友，感谢默默支持我的家人，为我锤炼了飞天的翅膀、搭建了飞天的云梯、构筑了飞天的后盾。”

面对第一次飞天就要执行长期驻留任务，蔡旭哲认为自己首先要做的是尽快熟悉“太空家园”的环境，他笑着说：“在工作之余，我也会尽情领略太空美景，拍一拍美丽的地球和伟大的祖国，看一看长江和黄河，找一找亲爱的家乡，届时也会分享给大家。”

(责编：孙红丽、杨迪)