李金晨

【设计的力量】

儿童阶段是人一生最宝贵的阶段，同时又是最脆弱的阶段。然而中国的儿童面临教育和城市生活的双重压力。中华民族自古以来就注重幼年时期的教育，但违背儿童天性的过度教育会导致儿童的自主游戏时间被缩短，而在现代城市中，无论是生存环境还是生活习惯，都使得儿童极少接触自然，也缺少适合儿童的户外游戏运动场所。

中国大部分城市的老城区都保留着大量20世纪90年代左右的居住区，这些社区设施简陋陈旧、空间拥挤，尤其缺少适合老人照看学龄前儿童的活动空间。再加上老城区的公园绿地的覆盖范围非常有限，想要在步行可达的范围满足老人儿童的使用，最根本的解决方案就在对社区本身的改造上。

那么，“为儿童而设计”能改变这一现状吗？

为儿童创造专属的空间

“为儿童而设计”不是一句简单的口号，它源于一项已达成国际共识的理念——建设“儿童友好型城市”（Child Friendly Cities,CFC）——由联合国儿童基金会（UNICEF）及联合国人居中心（UN-Habitat）于1996年通过的决议。规划师应当发挥社会影响力，担当起时代使命，用一个个鲜活的城市实践案例，向全社会传递价值观，为儿童群体发声，激发全社会对如何关爱儿童这一议题的讨论。

2015年开始，清华同衡规划设计团队将“为儿童而设计”作为设计实践的方向之一，运用于雅安灾后重建的工作中，帮助城市重拾信心。有研究表明，地震对当地学龄前儿童心理健康影响是很大的，甚至有些幼儿在震后很长时间里，一直处于心理应激状态，对成长不利。同衡团队帮助当地规划设计了熊猫绿岛公园，首次提出了建设儿童友好型城市公园的想法，希望能为儿童创造专属的空间，在设计中融入对儿童的关爱，帮助他们忘掉地震的痛苦回忆，获得更美好的童年时光。

公园以熊猫形象为IP，增强儿童对城市文化的认同感和归属感（雅安是世界第一只熊猫科学发现地）；为丰富儿童游戏体验，在空间营造上提炼了当地竹林、森林、水潭、丘陵、山峰、河流六种特色生境，使得空间充满趣味和变化；针对各个年龄层的儿童身体条件和心理诉求的不同，设置了体现年龄差异化的游戏功能分区，促进同龄儿童间发展社交能力。2017年公园完全免费向公众开放，引发了民众的强烈反响，成为众多亲子家庭的必到之地。我相信孩子们自由呼吸、奔跑玩耍的时间因为这块乐园而增加了一点点，而这一点一滴累积下去将汇聚成江河。可以说，关怀所有人包括儿童就是规划师的使命，这也体现了清华人的担当和家国天下的情怀。

2021年国家发改委联合住建部等23个部委发布了《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》，提出“到2025年，通过在全国范围内开展100个儿童友好城市建设试点，推动儿童友好理念深入人心，儿童友好要求在社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境等方面充分体现。展望到2035年，预计全国百万以上人口城市开展儿童友好城市建设的超过50%，100个左右城市被命名为国家儿童友好城市，儿童友好成为城市高质量发展的重要标识，儿童友好理念成为全社会共识和全民自觉，广大儿童享有更加美好的生活。”国家层面从政策上支持这项利国利民的举措，标志着“为儿童而设计”将持续且备受关注地进行下去。

社区“适儿化”改造设计

社区是人与社会连接的基本单元，也是儿童进行社交、游戏、运动和接触自然最常使用的空间。只有实现社区的适老、适儿化改造，才能从居民的家庭生活端保障儿童接触自然、参与游戏的权益，所以说要实现“为儿童而设计”，根在社区。

儿童是这个社会中最难以为自身权益呐喊、发声的群体之一，他们不仅缺乏表达的通道，也缺乏表达的能力。尤其是最需要被关怀的幼龄儿童和低学龄儿童，如果大人们连他们最真实的需求都不了解，又何谈“为儿童而设计”？所以“为儿童而设计”，其实体现在对童心的理解和用心上。

清华同衡规划团队在西三旗街道儿童艺术街区设计中首次提出了“童创同享”的理念，倡导社区共治共建共享，强调儿童群体参与社区改造的真实性和有效性。设计团队征集了社区里30多个亲子家庭参与“童创同享”活动，通过宣讲普及儿童友好型城市理念，再通过按年龄分组，让孩子们自由发挥，描绘心中最理想的社区和花园。为了让孩子们轻松、准确地表达真实想法和诉求，设计团队发明了一个名叫“需求AB卡”的小游戏，通过A或B两个差异化的小卡通画，让孩子们投票选择，并说出选择的理由。比如有的卡片A描绘的是丰富的游戏设施，而B描绘的是小溪、树林、大自然，大年龄组的小朋友都选择了B，而低学龄小朋友大部分选择了A，采访后发现低学龄小朋友对纯自然环境有一定的畏惧感，更依赖游戏设施和父母的陪伴。这种鼓励儿童表达的方式，能帮助设计师更好地理解儿童心理，并将这种差异化和需求真实地反应在设计中。

通过“童创同享”活动，设计团队与社区亲子家庭共同讨论，最终形成了“让街道成为自然艺术博物馆”的设计主题，设计了多条故事线，并融入了自然科普，自然教育、艺术美育等功能主题，设置体育锻炼设施，引导孩子攀爬、平衡、蹦跳等。其中一名5岁的小朋友还设计了一条神奇动物图案的斑马线，提醒小朋友们过马路要注意安全，提醒过往车辆这里有小朋友，要减速慢行。从“为儿童而设计”到“由儿童设计”，孩子们的公民意识、安全意识、艺术审美、社会交往、表达表现等能力都会得到提升。

在另外一个老旧社区改造实践中，规划团队将社区文化与儿童空间结合，不仅弥补了儿童空间的缺失，更体现了社区文化的认同感。

北京石景山区广宁街道的高井社区因为临近冬奥组委所在地和其特有的冬奥文化氛围，被冬奥组委授牌“冬奥社区”，这份荣誉头衔是社区的骄傲。身为几十年的老旧小区，高井社区的基础设施和生活环境都需要更新改造，为此同衡设计团队提出将社区唯一的广场打造为“全龄共享客厅，冬奥精神家园”的想法。通过修缮古亭、重建舞台、增建花园等工作，不仅传承了社区的冬奥文化，还将儿童游戏空间与冬奥冰雪文化相结合，运用冰山、冰块、冰雪等主题元素和游戏设施，营造沉浸式体验的冰川乐园。建成后的冬奥文化健身广场不仅成为社区旱冰队的训练地，各种合唱团、老年模特队、曲艺表演等也在舞台上大放异彩，儿童们也在广场上有了自己的小天地，冰山滑梯、趣味翻板墙、白色沙坑、蓝色秋千让他们流连忘返。这座家门口的社区广场，让老人和儿童几乎可以随时随地各享其所，极大地扩充了社区生活的丰富性，提升了居民的幸福感与获得感。在规划、设计、施工建设过程中，设计团队与社区的管理者、社区居民以及小学生们一同“共建共享”，倾听小朋友们的想法与建议，让他们从小培养公民意识、家园意识，助力社区的永续发展。

从“游乐场”到“学乐场”

儿童认知能力的发展影响其一生。虽然认知能力的发展贯穿整个童年时期，但1~3岁的幼儿期和3~6岁的学龄前是最重要的黄金阶段，这仍然是学界的共识。可见中国的老话“三岁见大，七岁见老”不无道理。

提升认知能力最直接的方法就是学习，但对于这一阶段的孩子来说，学习就是通过玩耍来完成的，玩耍和学习之间不存在界限，更不要人为地去划定界限，即玩就是学。

因此，为这一阶段的儿童设计能促进他们认知发展的活动场地是非常重要的，它们不应当只是千篇一律的“游乐场”，而应当成为让孩子在玩耍中成长的“学乐场”。

清华同衡设计团队在长安街西延线绿地更新中付诸行动。我们将利用一块荒废的城市林地，将其打造为嵌入社区的“森林学乐场”。

设计团队利用林地的土坡，设计了多条需要攀爬的游戏路径，又在土坡下利用平地设计了一块认知运动场，另外利用林地设计了一条森林探险小径，这三处各具特色的玩耍空间共同构成了“森林学乐场”。攀爬游戏路径通过由简单到复杂的环节设置，提高孩子解决问题的能力、社交协作的能力；认知运动场将跑跳运动与数学概念、文字词汇等知识结合起来，在玩耍中激发孩子的求知欲，还能增加亲子间的互动；森林探险小径自然野趣，不仅让孩子更亲近自然，从而激发创造力，也在路径的探险过程中学习到自然知识。

城市为谁而建？答案似乎显而易见——为人民而建。然而人民不只是一个抽象的名词概念，而是由无数鲜活的个人、家庭和群体组成。中国经历了改革开放以来长达40多年的高速城市化进程，在城市规划、设计、建设过程中，是否忽视了儿童群体？我们需要从现在开始，给出答案。在“为儿童而设计”的方向上，清华同衡规划团队已经给出了自己的实践路径：以社区为根，以童心为真，以尊重为本。

（作者：李金晨，系清华同衡规划设计研究院风景园林二所所长）

(责编：孙红丽、杨迪)