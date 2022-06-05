常态运行后的首个假期，上海市面街面“面面观”
新华社上海6月4日电（记者杜康）这个端午小长假里，上海的复商复市情况怎么样，市面街面的状况如何，记者进行了一番现场探访。
6月1日起，上海购物中心、百货商场全面恢复线下营业，各城市公园逐步恢复开放，理发店、咖啡店、路边的早餐店、宠物店等实体小店陆续开门迎客。大众点评数据显示，理发和洗车是大多数市民复工复市后的首要“刚需”，火锅、KTV、美甲美睫的平台搜索量近几日环比涨幅在200%以上。
从一杯奶茶的销售数字中可看出市民的消费热情。在上海徐汇绿地缤纷城，一家网红奶茶店在“六一”以及端午节当天的销售量都超过1500杯。“刚复市就能达到这样的销售额，给其他商户也带来了很大信心。”购物中心管理负责人张振强说。
作为绿地贸易港集团商用事业部华东大区总经理，张振强同时管理着上海7家购物中心。张振强介绍，几家购物中心在正式复工复产当天，客流量达到往日的5成以上，端午节假期的客流则维持在往日的四成左右。“根据疫情防控政策，现在餐饮尚不能堂食，影院、儿童娱乐以及其他一些聚集性的业态也不能营业，消费者的购物体验其实是受到一些影响。如此特殊时期能迎来目前的客流已经超过我们预期。”
对商户来说，消费者的购物热情以及回升的客流也是一颗“安心丸”。
开了一家宠物店的冯华称，恢复营业以来，给宠物洗澡的预约天天爆满，目前单子已经排到了一周之后。物流问题作为其营业前最大的担忧也已经解决，店里卖的一些宠物用品已经在陆续进货补齐库存。
5月29日上海发布了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，其中涉及八个方面、50条政策措施，对商户的租金减免、员工五险一金的延缓缴纳、水电气网成本降低以及税收减免都进行了规定，以降低疫情对商户企业带来的资金压力。
张振强表示，目前绿地下属购物中心的500家商户中，约半数已经恢复营业，这一比例还在不断增长中。
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