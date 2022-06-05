我国收获小麦超过1.2亿亩 主产区进度已过四成
人民网北京6月5日电 （记者李栋）农业农村部最新小麦机收进度显示，全国已收获小麦1.21亿亩，连续两天日机收面积超过2000万亩，夏粮主产区收获进度加快，目前已过四成。
风禾尽起，农机轰鸣。在安徽省阜阳市太和县，当地151万亩小麦的夏收大幕拉开。“3600余台小麦联合收割机、1.2万台各类农业机械近（套）将投入到夏收会战，预计6月6日前后全县小麦基本收割完毕。”太和县农业农村局相关负责人介绍，由于近日天气多变，当地协调机械抓紧抢收、及时烘干，确保“丰收在望”变成“丰收到手”。”
当前，安徽省小麦主产区已进入收获高峰期。据安徽省农业农村厅消息，截至6月2日，全省已收获小麦2557.1万亩，进度为59.7%。
在素有“三秦第一大粮仓”美誉的陕西省宝鸡市，麦浪滚滚。“今年的小麦品种普遍穗头大、籽粒饱满，穗粒数比去年有所增加，预计产量比去年高，又是个丰收年。”岐山县种粮大户孙在金说。
“去年全市秋播夏粮283.5万亩，较上年增加1%。现在看，今年夏粮丰收在望。”宝鸡市农业农村局工作人员介绍，受去年秋汛影响，部分秋播夏粮田块播期推迟10至15天。通过全面落实灌溉、追肥、镇压等抗灾强管措施，促进了小麦苗情转化升级。同时，采取专业化统防统治，使病虫害发生面积为近10年来最轻，为夏粮高质丰产打下基础。
近日，陕西省农业农村厅下发通知，要求坚持统筹农村疫情防控、农业农村经济发展和农业农村安全稳定，抓牢农村疫情防控、抓好粮食生产、抓实全产业链培育、稳定项目投资、深化农村改革、促进农民增收。
农业农村部最新数据显示，目前，四川、湖北麦收基本结束，安徽麦收进度近六成，河南过四成半，江苏过两成，陕西过一成，山东、山西也陆续收获。
在2日举行的国务院联防联控机制举行新闻发布会上，农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云表示，为了保障夏粮收获顺利进行，今年农业农村部联合小麦主产区采取超常规举措，确保农机跨区转运通畅、确保农机进村下田顺畅、确保疫情地区收获有把握。
“从5月29日开始，农业农村部已陆续派出9个工作组分赴相关省份，下沉一线开展小麦机收专项指导，深入田间地头协调解决困难问题，确保各地麦收不受疫情影响，不漏一块地、不漏一户麦，实现应收尽收、颗粒归仓。”王甲云说。
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