6月4日，据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，陈冬、刘洋、蔡旭哲3名航天员将执行神舟十四号载人飞行任务，由洛阳籍航天员陈冬担任指令长。

消息一出，令许多河南人自豪，对于刘洋和陈冬两位航天员，大家并不陌生，因为这已经是他们第二次执行中国载人航天的飞行任务了。

第二次进入太空的洛阳籍航天员陈冬，成“最年轻乘组”指令长

2016年10月17日，38岁的陈冬和当时第三次进入太空的景海鹏，一同搭载神舟十一号成功发射升空，开始了自己的首次太空之旅。

6年后，陈冬将担任神舟十四号的指令长再次升空。据了解，此次出征的三位航天员都是“75后”，是中国载人飞行任务以来平均年龄最年轻乘组，44岁的陈冬也成为这支“最年轻乘组”的指令长。

这次和陈冬一同出征的，还有46岁首次出征的蔡旭哲，以及和陈冬同龄的河南老乡刘洋。2012年6月16日，神舟九号成功发射升空，34岁的刘洋被送入太空，开始了她的首次载人飞行任务，同时，也让她成了中国首位升空的女航天员。圆满完成任务的刘洋，也让国人深深地记住了她的名字。

陈冬中学时代的班主任姚志强告诉大象新闻记者，得知陈冬此次再出征，他的心情非常激动，“陈冬这次担任指令长，肩上的担子重了，相信他一定能圆满完成任务、顺利凯旋。”

2003年10月15日，陈冬看到中国首位进入太空的航天员杨利伟出征太空的雄壮一幕，热血沸腾道：“这才是顶天立地的英雄！”2010年，陈冬成为了我国第二批航天员，如愿跟随英雄的脚步，加入到了航天员队伍中。

“我能做到的，我就要做到最好！”为了英雄的航天梦，陈冬一直全力以赴，时刻准备着飞向更高更远的太空。

“孩子王”陈冬的班长经历，让他懂得了“责任”二字

从小在工厂里长大的陈冬，一直都是小伙伴中的“孩子王”。那时候调皮的陈冬，没想到有一天自己会成为一名“性格沉静、稳重，责任心强”的航天员。

陈冬上小学三年级的时候，领着一帮小伙伴嬉戏玩闹闯了祸。但让他意外的是，当时的班主任老师并没有批评他，而是温和地对他说，“老师知道你是无意的，但以后干什么一定要多为别人想一想。”那次的事情之后，也让9岁的陈冬萌发了一个想法：“我一定要好好表现，让老师高兴。”班主任老师身上的那份宽容和担当，也不断给予陈冬成长的力量。

1991年，13岁的陈冬升入初一，就读于铜加工厂中学(现洛阳市第二十二中学)，班主任姚志强让大家投票选班长，在小伙伴中人缘极佳的陈冬高票当选了班长，并且一干就是6年。

“陈冬那时候成绩优秀，为人低调，执行力强，还喜欢运动，身体素质很好。”姚志强说，作为班长的陈冬不仅会督促同学们完成学业，还会主动承担起组织班里的体育活动，“他考虑特别周到，也从来没有急躁发脾气的情况，同龄人中基本上没有见过他这般成熟和稳重。”

从“飞行梦”到“太空梦”，跟随偶像的脚步一直前进

高二那年，陈冬的一位学长通过招飞考试拿到了录取通知书，让陈冬很受触动。彼时，陈冬专门跑到图书馆，翻看有关卫星和太空的书。第二年（1997年），陈冬也跟随那位学长的脚步，参加了招飞考试，并以优异成绩被长春飞行学院录取。

空军长春飞行学院对飞行员的选拔非常严格，大学时期的陈冬学习、训练都十分刻苦，“100个人里面，大约30个人能上飞机，淘汰率在70%。”陈冬说。

经过两年的学习训练，陈冬完成了所有基础科目，终于迎来了第一次飞行，“当时看着地上的车、人越来越小，大块的田野，变成绿色的小格子，哇，终于飞上蓝天了。”第一次飞行，让陈冬非常兴奋。

军校毕业，当飞行员、当中队长、大队长……陈冬的生活就像当初他招飞考试时，看的宣传片一样。

直到2003年10月15日，中国首位进入太空的航天员杨利伟出征太空，25岁的陈冬脑海中也产生了“飞得更高”的想法。

2009年，第二批航天员选拔开始了，陈冬带着大队在西北执行演习归来后，接到参加体检的命令。顺利进入面试的陈冬，也在这时见到了他崇拜的航天英雄杨利伟。“一个多小时的谈话，我更加坚定了当航天员的梦想。”陈冬对面试那一幕印象十分深刻。

2016年10月17日，陈冬担任神舟十一号载人飞船飞行乘组员。同景海鹏一起驾驶神舟十一号飞船飞赴太空，成为第二批男航天员中首位实现飞天梦的人。此前已经两次飞天的景海鹏，同样是陈冬的偶像。“被自己的偶像带进这个队伍，然后和偶像一起出征太空，还能有什么比这更幸运、更幸福的吗？”陈冬说。

两位河南老乡共同执行飞天任务，会用河南话交流吗

对陈冬和刘洋这两位航天员来说，都是第二次执行中国载人航天的飞行任务，但这却是两位老乡第一次共同执行航天任务。许多网友也提出了一个有趣的问题：“同为河南老乡的他们，见面会用河南话交流吗？”

对于这个问题，陈冬也做出回应：“因为航天员来自祖国各地，大家平时交流都说的是普通话。加上大家离开家乡很长时间，平时的工作、生活环境都会用普通话进行交流。”

“如果有第三个人在说河南话的话，感觉就会把我们说家乡话的欲望给勾出来，我们应该也会马上进入状态。那时可能就会一发不可收拾，连绵不绝地讲着河南话。”陈冬笑着用河南话说了一句：“那感觉，可带劲了！”

陈冬还表示，从成为航天员那一刻起，就代表着一个团队，整个国家，身上也有了自己应尽的责任和使命。说到这里，陈冬也不禁动容：“别人看到我们在飞船内，操作自如，看着容易。其实，背后的付出是非常多的。”他表示，虽然航天员的生活很枯燥、很单调，但是，正是牺牲小我，成就大家的精神，谁都不会抱怨，因为这就是担当。

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强，在6月4日举行的神舟十四号载人飞行任务新闻发布会上介绍，在轨驻留期间，神舟十四号乘组三名航天员将迎来空间站两个实验舱以及天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的来访对接，并与神舟十五号飞行乘组进行在轨轮换，于12月返回东风着陆场。

目前，天和核心舱与天舟三号、天舟四号组合体各项设备工作正常，具备交会对接和航天员进驻条件。

(责编：赵光霞、白宇)