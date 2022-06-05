李亚楠、张健

推、拿、按、揉、叩……在西安市长安区一所环境优雅的推拿理疗店里，王伟力正在为顾客服务，他手上劲道十足，不到20分钟，汗水就洇湿了工作服。

“我对现在的工作很满意，环境好，每个月还能休4天假回老家看孩子。现在工资虽然才4000多，但我刚入职嘛，以后只要好好干，七八千肯定没问题！”王伟力开心地告诉记者。

今年33岁的王伟力来自陕西咸阳乾县注泔镇，多年来一直靠摆地摊、打零工为生，去年受疫情影响待业在家，全家7口人的生计都靠妻子一人维持。

偶然在朋友圈看到陕西省政府推出的“秦云就业”小程序，王伟力抱着试一试的态度进行了注册，并在系统推荐下找到了自己心仪的保健按摩师的岗位，但岗位有明确的技术要求，西安市碑林区人社局便通过服务平台为他推荐了免费的技能培训。

去年11月，顺利毕业的王伟力在培训学校的招聘双选会上成功签订了就业协议，应聘成为一家推拿理疗店的保健按摩师。

据了解，碑林区公共就业服务机构在为失业人员以及就业困难人员进行就业援助工作时，曾出现掌握就业岗位少、精准度低等问题。为此，碑林区搭建了动态精准就业服务平台，通过政府购买服务的形式，与“伯乐圈”App达成合作。“通过日常的失业登记和就业困难人员认定登记，以及基层的工作人员的入户走访，我们了解到重点群体的就业需求，然后统一上传到平台，再由后端的伯乐圈跟进服务。”西安碑林区人社局就业创业服务中心主任安博说。

“我们提供的就业援助服务是‘一对一’‘定制化’的，每位登记的求职者可以享受至少1次职业指导、3次岗位推荐、1次协助联系培训，大学生的话还有1次推荐见习岗位，通过精准服务，使每一名求职者都能找到自己心仪的工作岗位。”安博说。

2021年下半年，平台与陕西省“秦云就业”进行了后台数据共享，覆盖范围更广。疫情期间，这种线上的精准就业援助服务帮助更多求职者“稳”住了幸福。

疫情期间，来自宝鸡市的郭威滞留西安，便给碑林区拨打了求助电话，工作人员当天下午便为他推荐了隔离酒店的防护工作岗位，并联系企业开具服务工作证明。疫情平稳后，郭威才返回老家。

据陕西省人社厅数据统计，截至今年4月底，政府已依托“秦云就业”平台开展职业技能培训4万人次，举办招聘会1182场，促进就业4.64万人。

(责编：孙红丽、杨迪)