6月5日在北京航天飞行控制中心拍摄的进驻天和核心舱的航天员陈冬（中）、刘洋（右）、蔡旭哲向全国人民敬礼的画面。

新华社记者 李 鑫摄

本报北京6月5日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年6月5日10时44分，搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约577秒后，神舟十四号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。

这是我国载人航天工程立项实施以来的第二十三次飞行任务，也是空间站阶段的第三次载人飞行任务。飞船入轨后，将按照预定程序，与空间站组合体进行自主快速交会对接。后续，航天员将进驻天和核心舱，开启为期6个月的在轨驻留，开展空间站平台维护与照料、机械臂操作、出舱活动、舱段转移等工作以及空间科学实验、技术试验。空间站组合体已进入对接轨道，状态良好，满足与神舟十四号交会对接的任务要求和航天员进驻条件。

又电 据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号载人飞船采用自主快速交会对接模式，经过6次自主变轨，于北京时间2022年6月5日17时42分，成功对接于天和核心舱径向端口，整个对接过程历时约7小时。

在神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，航天员乘组从返回舱进入轨道舱。按程序完成各项准备后，航天员陈冬成功开启天和核心舱舱门，北京时间2022年6月5日20时50分，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲依次全部进入天和核心舱。后续，航天员乘组将按计划开展相关工作。

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 01 版）

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