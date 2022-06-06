重庆市涪陵区长江大桥螺旋匝道上，运输车辆来往不断。

王永红摄（人民视觉）

天津港货运物流畅通有序。

王英浩摄（影像中国）

内蒙古自治区呼和浩特市沙良物流园内，一列货运列车整装待发。

张 枨 夏 亮摄影报道

沈海高速海安北出口，江苏省海安市大公镇党员志愿者为来往的货车司机及从业人员提供餐饮服务。

翟慧勇摄（影像中国）

一辆辆汽车奔跑在济广高速江西省赣州市宁都段。江西省宁都县各高速公路服务区通过有效的疫情防控措施，保障物流畅通。

刘 青摄（人民视觉）

合淮阜高速公路淮南南出口，安徽省淮南市交通运输局交通执法人员在查验货车司机健康码和核酸检测阴性证明，引导货车优先通行。

田先进 陈 彬摄影报道

交通物流是市场经济的经脉，也是民生保障的重要支撑。随着各项保通保畅举措持续推进，物流主要运行指标持续恢复向好，全国关停关闭高速公路收费站和服务区基本清零。公路网车流量特别是货车流量持续稳步回升。5月份，国家铁路货运保持强劲增长态势，累计发送货物3.4亿吨，同比增加2110万吨，增长6.6%，单月货物发送量创历史新高；全国重点监测港口完成集装箱吞吐量2308万标箱，同比增长4.2%；邮政快递业全行业业务量基本恢复至2021年同期水平。

全面摸底排查、及时调度疏导、打通堵点卡点，让路网更畅通；开辟绿色通道，保障重点民生物资和重要生产资料运输；在高速服务区，便利核酸检测、做好货车司机餐饮服务，暖心举措安全又高效……高效统筹疫情防控和经济社会发展，各地优化防疫通行管控措施，精准落实疫情防控举措，打通堵点、畅通循环，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

打通“大动脉”，畅通“微循环”，货运物流跑起来。

本版策划 朱 伟 唐露薇

版式设计 张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 13 版）

(责编：袁勃、牛镛)