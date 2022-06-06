山西省运城市加快发展数字经济，加大5G网络投资建设力度。图为技术人员在运城市红盾花园南5G基站点安装调试设备。

常 奇摄

国家开发银行支持建设的数字福建云计算中心。

郭 凯摄

新型基础设施建设，主要包括以5G、物联网、工业互联网、人工智能、数据中心为代表的信息基础设施；以智能交通基础设施、智慧能源基础设施等为代表的，用新技术支撑传统基础设施转型升级的融合基础设施；以及包括重大科技基础设施、科教基础设施等在内的创新基础设施。

近期召开的中央财经委会议对加快新型基础设施建设作出部署。相关财税金融政策有哪些举措？有关金融服务如何创新？记者进行了采访。

——编 者

开发性金融打通资金“瓶颈”

本报记者 赵展慧

塔吊高耸、机器轰鸣，300多名工作人员忙着搭建模板、绑扎钢筋……连日来，陕西西安雁塔区未来人工智能计算中心项目施工现场热火朝天。“主体结构已经搭建至五层，可以看到流线型的外观雏形了。”项目运营方西安未来产业城新基建发展有限公司项目负责人李炳说。

回想去年，李炳那时曾一度焦虑得睡不着觉：“这个新基建项目除了土建部分，还要购置大量AI集群服务器等高端设备，投资额大。”作为西北首个大规模人工智能算力集群中心，这一项目总投资19亿元。由于新基建信贷是新领域，许多金融机构觉得看不准，项目融资遇到了瓶颈。开发性金融为这一项目“解了渴”。“国家开发银行陕西分行得知我们融资困难后，第一时间成立专项小组对接。”李炳说。

新型基础设施建设是我国推进经济社会数字化转型的重大决策部署，其中人工智能又是新基建领域的重要板块。近年来新基建不断加速的同时，也普遍面临融资难题。“‘看好’容易，但‘看懂’难。”国家开发银行陕西分行客户三处副处长李强说，与传统基建不同，新基建项目盈利模式不明确，投入产出周期长，项目评估对金融机构来说是新课题。

攻坚新课题，国开行发挥开发性金融优势，走进企业、技术支持单位、地方政府和下游客户，开展密集调研。从宏观政策、产业现状、市场需求，到具体的项目资质、发展前景，专项小组一一摸清，信心也越来越足。“西安是我国数字经济发展高地之一，在调研中我们发现，人工智能相关的科研院所、企业对于算力的需求旺盛，打造好这一新基建项目，能够为当地形成人工智能产业集群筑‘路’通‘电’。”国开行陕西分行评审二处副处长陈荣生表示，虽然这个项目回报周期长，但市场潜力巨大。

根据调研结论，国开行总行、分行联动创新市场化融资模式，为企业量身定制融资方案。“我们提供了利率优惠的中长期贷款，整体授信12.8亿元，同时帮助企业构建多元化的信用结构——除人工智能算力租赁产生现金流外，上下游产业客户入驻智算中心后还将产生研发用房租赁收入，借款方母公司也具有较强的补充流动性的能力。”陈荣生介绍，这一方案不仅打通项目融资瓶颈，也增强了风险防范能力。

有了资金活水，智算中心项目建设稳步推进。去年一期工程竣工，开始为人工智能科研团队和企业提供算力。二期工程预计今年底交付使用，届时产业链上下游企业将能够入驻。“项目还没完工，客户已经开始排队了。”李炳说，现在智算中心的算力几乎满负荷运转，已经产生了稳定的现金流，逐步进入发展的良性循环。

“在新基建等有良好市场前景的新兴投融资领域，开发性金融能够更好地发挥引领作用，逐步培育市场、建设信用，探索出新的金融支持模式。希望今后能够带动更多的金融机构和社会资源加入进来，助力高质量发展。”国开行行业二部行业二处处长唐岚说。

PPP模式发挥财政资金的乘数效应

本报记者 葛孟超

“3年前企业筹建时，这里的道路坑洼不平，我们还纠结到底要不要在这里选址。”山东鑫军牧业有限公司董事长孔德军说，如今，综合立体交通网建成通车，企业也顺利投产，“完善的基础设施，帮助企业降低运输成本，预计公司2022年销售收入可达2.5亿元。”

孔德军所说的立体交通网项目，建设过程可谓一波三折。“项目所在区域的道路，大多是上个世纪80年代到本世纪初建造完成的，有一些损坏比较严重。打造综合立体交通网，既包括对传统道路基础设施进行智能化提升改造，又涉及曲阜高铁东站的匝道桥及连接线工程等路网配套，关乎沿线十几万居民的民生福祉。作为区域性交通枢纽节点，项目建成后能带动资源、技术、信息等要素汇聚融合，加速鲁南经济圈一体化建设。”山东省曲阜市投融资服务中心主任孔国华说。

“蓝图”绘好了，资金从哪儿来？“项目总投资额约13亿元，市财政一时拿不出这么多资金，决定采用政府和社会资本合作（PPP）模式开展建设。”孔国华说，从进行可行性研究、编制项目实施方案，到申报入库、进入招采程序，历时300多天。2019年6月，当地成功引入中交一公局公司作为PPP项目的社会资本方。

PPP模式有哪些好处？孔国华介绍，首先，PPP模式解决了项目建设资金问题。实施方案规定，项目资本金占总投资额的20%，剩余80%的建设资金由金融机构融资解决。政府部门承担部分项目资金，负责项目的规划、用地、立项审批以及项目运营的监管；社会资本方负责项目的融资、建设和运营。

其次，PPP模式有利于发挥社会资本方的专业优势。中交一公局公司项目负责人邢健宝说，在项目建设中，公司运用基于BIM（建筑信息模型）的信息化平台、广场VR（虚拟现实）景观可视化等技术，实现了项目建设精细化管控；同时，还运用不停车检测系统，实时监控车流量及超载情况，打造出智慧交通系统；获得了“公路工程施工用降尘水炮车”等4项实用新型专利。

在综合立体交通网的建设中，不停车检测系统的引入是一个亮点。“这个系统由动态磅、抓拍设备等设备组成，可以实时采集车辆信息、上传数据，实现路面情况全天候监控。借助科技手段治理超限超载车辆，打造智能交通系统，有助于维护交通路网的平安畅通。”邢健宝说。

“专业优势意味着更短的建设周期和更高的工程质量，在PPP模式下，政府和社会资本实现共赢。”孔国华说。

邢健宝介绍，运营期内，公司要负责项目的运行维护，同时利用停车场经营权、道路冠名经营权等权益获得收益。这种安排既给予社会资本方合理回报，又减轻了财政支出的压力。

“当前财政收支矛盾突出，要积极运用PPP模式，充分发挥财政资金的乘数效应，引导撬动更多社会资本投入到新基建等领域。”曲阜市财政局局长吕成见说。

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)