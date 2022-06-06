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端午假期

国内出游七千九百六十一万人次

2022年06月06日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月5日电　（记者赵珊）记者5日从文化和旅游部获悉，经文化和旅游部数据中心测算，2022年端午假期间，全国国内旅游出游7961万人次，实现国内旅游收入258.2亿元。

　　假期内，民俗游热度维持高位，文化和旅游产品供给丰富。传承优秀传统文化成为端午节假日旅游市场的重要特征，多地推出龙舟比赛、汉服游园以及包粽子、制香包等体验类活动，融“传统文化风俗”于“旅游度假场景”，为游客提供更多消费选择。

　　各地还利用5G、AR、VR、AI等数字技术，积极开展云演艺、云娱乐、云旅游等丰富多彩的线上文化和旅游活动，以多维度、多视角给广大群众带来沉浸式新体验。

(责编：袁勃、牛镛)

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