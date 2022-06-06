据新华社北京6月5日电 （记者侯雪静）国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，要多措并举拓宽脱贫人口稳岗就业渠道，确保完成今年全国脱贫人口务工就业规模稳定在3000万人以上的目标任务。这是最基本要求，也是必须守住的“底线”，坚决防止因就业不稳出现规模性返贫。

这是刘焕鑫在日前举行的全国脱贫人口稳岗就业工作推进会议上作出的表述。

刘焕鑫指出，有岗位才能有就业。既要稳住现有岗位，又要创造新的就业岗位，在“稳、转、拓”上下力气。“稳”，就是稳住现有岗位。推进企业在做好疫情防控条件下复工达产，稳定岗位供给，提升吸纳能力。“转”，就是做好转岗服务。对因疫停工、滞留和暂时失业人员，要及时安置。“拓”，就是拓展岗位供给。东部地区要加强与中西部地区沟通，高质量、多频次推介岗位需求清单，深化劳务对接合作。

稳市场主体是稳就业的关键。今年以来，中央出台了留抵退税、降低涉企收费、金融支持等普惠性政策。国家乡村振兴局近期出台的若干措施也重点支持企业稳岗。“从目前情况看，现在最大的问题不是没有政策，而是政策能不能落实到位。”刘焕鑫表示，必须把支持企业纾困解难作为当前一项紧迫任务。要落实好帮扶政策。各地要按照“用足用活用好、落实落地落细”的原则，不折不扣落实好各项政策，发挥好各项帮扶政策的放大效应，做到政策能享尽享、应享尽享。

会议强调，要抓紧解决稳岗就业中存在的问题，聚焦重点地区和群体。要把乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁人口和脱贫家庭大学毕业生、“雨露计划”毕业生及返乡回流人员等群体作为重点，建立返乡回流脱贫劳动力跟踪服务机制，落实帮扶责任。

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