本报记者 汪文正

近日，财政部、税务总局联合发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，大力促进汽车消费，支持汽车产业发展。图为福建省福州市鼓楼区的一家公司生产车间内，工作人员正加紧生产汽车电子零部件。

谢贵明摄（人民视觉）

近日，国务院出台《关于扎实稳住经济的一揽子政策措施》，推出六个方面33项措施，其中有24项直接涉及财政职能，涵盖税收、专项债券、政府采购、支出政策、民生社保等。在财政部日前举行的财政支持稳住经济大盘工作专题新闻发布会上，财政部相关负责人表示，将迅速推动相关政策落地见效，推动经济运行在合理区间。

为中小企业注血纾困

财政部部长助理欧文汉表示，中小微企业量大面广，是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑。财政部门将全力以赴稳住市场主体，统筹运用政府性融资担保、政府采购、社保费缓缴、援企稳岗等政策，为中小企业注血纾困。

大规模减税退税——进一步加大增值税留抵退税政策力度，将更多行业纳入按月全额退还留抵税额政策范围，预计新增增值税留抵退税1420亿元，今年出台的新增退税总额达到约1.64万亿元，雪中送炭帮助企业渡过难关。

阶段性缓缴社保费——将符合条件的中小微企业、个体工商户的三项社会保险单位缴费部分，以及中小微企业、个体工商户和餐饮、零售等5个特困行业养老保险费缓缴期限，延长到今年年底；同时，将上述5个特困行业缓缴养老、失业、工伤三项保险费政策，扩围至受疫情严重冲击、行业内大面积出现企业生产经营困难、符合国家产业政策导向的其他特困行业。

此外，财政部门还将加大稳岗支持，将失业保险留工培训补助扩大至所有困难参保企业，对吸纳高校毕业生就业的中小微企业加大扩岗补助等支持；加大政府采购力度，调整小微企业价格评审优惠，提高政府采购工程项目预留份额；落实好融资奖补政策，指导督促国家融资担保基金落实再担保合作业务规模不低于1万亿元的要求，下达小微企业融资担保降费奖补资金30亿元，支持扩大融资担保业务规模、降低担保费率，进一步缓解小微企业融资难、融资贵问题。

国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬表示，财政政策加上金融支持政策，将助力企业渡过难关。

积极扩大投资和消费

面对当前经济下行压力，财政部门加大宏观政策调控力度，扎实稳住经济。在积极扩大投资和消费方面，财政部门将配合相关部门加快下达基建投资、水利发展等预算，推动尽早形成实物工作量；阶段性减半征收车辆购置税，进一步提振汽车消费，释放内需潜力。

在支持保障粮食能源安全方面，财政部门在前期已发放200亿元农资补贴基础上，已再次下达100亿元农资补贴，适当提高稻谷、小麦最低收购价，提高粮食安全保障能力；同时，将支持建立健全煤炭产量激励约束政策机制，推动煤炭等能源资源增产增储。

专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，在带动扩大有效投资、稳定宏观经济等方面发挥着重要作用。今年以来，财政部提前谋划、靠前安排2022年专项债券发行使用工作，用于项目建设的专项债券额度已于3月份全部下达完毕。各地加快专项债券发行使用进度，保证财政支出强度，1-5月累计发行新增专项债券2.03万亿元。

欧文汉介绍，中央财政将指导地方稳妥有序做好专项债券发行工作，确保今年新增专项债券6月底前基本发行完毕，力争8月底前基本使用完毕。同时，将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围，更好发挥稳增长、稳投资的积极作用。

中国财政科学研究院研究员石英华分析，此次出台的涉财政24项稳经济政策，与此前已实施的政策形成叠加效应，着眼于对冲供给、需求、预期方面面临的压力，有利于扩大有效投资，促进消费增长，畅通经济循环，助力稳住经济基本盘。

保持产业链供应链稳定

财政部经济建设司司长符金陵介绍，为保持产业链供应链稳定，财政部积极采取有力措施，支持打通产业链的“断点”和供应链的“堵点”，推动经济循环畅通，助力稳住中国经济大盘。

加大对重点产业链稳定运行的支持力度。加大增值税留抵退税力度，安排专项资金支持制造业领域补短板、强弱项，加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业。

加大对民航等行业企业纾困发展的支持力度。暂停航空企业分支机构预缴增值税，退还航空运输业企业留抵税额，对国内客运航班实施阶段性财政补贴等措施。“对其他受疫情影响较大的行业企业，也出台了相应的扶持政策。”符金陵说。

加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。安排约50亿元，择优支持全国性重点枢纽城市，加快推进多式联运融合发展；安排63.6亿元资金支持加快农产品供应链体系建设、实施县域商业建设行动；安排约50亿元资金支持农产品产地冷藏保鲜设施建设。

加大对降低市场主体运营成本的支持力度。今年国务院已明确，鼓励各地对缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税人给予减免；对减免租金的房屋业主，按规定减免今年房产税、城镇土地使用税。财政部要求，各地财政部门要细化完善本地区税收减免政策，同时加强与行业主管部门沟通，推动降低市场主体用水用电用网等成本。

石英华预计，随着财政政策发力，稳经济政策效应将逐步显现，下半年经济有望逐步企稳回升。

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