6月5日是世界环境日，今年的主题为“只有一个地球”。联合国秘书长古特雷斯在2022年世界环境日到来之际发表声明，呼吁人类携手合作，共同保护地球家园。

地球是人类赖以生存的家园。20世纪六七十年代以来，随着世界范围内环境污染与生态破坏问题日益严重，环境保护逐渐成为国际社会关注的重要问题。

1972年6月，联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举行了第一次人类环境会议，通过了《人类环境宣言》及保护全球环境的行动计划。全体代表建议将大会开幕日——6月5日定为世界环境日。同年10月，第27届联合国大会根据斯德哥尔摩会议的建议，决定成立联合国环境规划署，将6月5日定为世界环境日。从1974年起，联合国环境规划署每年都为世界环境日确立一个主题，并展开相关的宣传活动。

2022年是首届联合国人类环境会议举办50周年。联合国大会决定在今年世界环境日之际，再次在瑞典举办一次国际环境会议，以纪念首届联合国人类环境会议，并庆祝全球环保行动兴起50年。2022年6月2日至3日，“斯德哥尔摩+50”国际环境会议在斯德哥尔摩举行，会议呼吁各方为健康的地球和共同繁荣采取紧急行动。

古特雷斯在今年世界环境日声明中指出，目前全球30多亿人受到生态系统退化影响，污染每年致使约900万人过早死亡，100多万动植物物种面临灭绝风险。日前举行的“斯德哥尔摩+50”国际环境会议重申，实现联合国2030年可持续发展议程的所有17项可持续发展目标都有赖于一个健康的地球。政府、企业和个人均应采取行动，保护人类的共同家园。

古特雷斯表示，今明两年，国际社会将有更多机会展示多边主义在解决环境危机方面所能发挥的力量，包括达成全球生物多样性框架、解决塑料污染问题的决议等。走向未来的唯一途径是与自然合作，而非与之对抗。人类“只有一个地球”，需要大家携手保护。

新华社北京6月5日电

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